Rusija napala Ukrajinu s 574 drona i 40 projektila! Meta i tvornica Flex Ltd.! Zelenski osudio, Moskva tvrdi da su ciljali vojne objekte
Jedan od najvećih ruskih zračnih napada: Pogodili američku tvornicu u Ukrajini, 6 ranjenih
Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu ove godine, ispalivši 574 drona i 40 projektila, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Poginula je najmanje jedna osoba, a više od deset ih je ozlijeđeno. Među pogođenim metama bila je i tvornica američke kompanije Flex Ltd. u Mukačevu, u kojoj je ozlijeđeno šest radnika noćne smjene. Tvrtka zapošljava tisuće ljudi i proizvodi elektroniku i kućanske aparate.
Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad, istaknuvši da je Rusija "trošila krstareće projektile na tvrtku koja proizvodi aparate za kavu". Moskva, s druge strane, tvrdi da su mete bili vojni objekti i skladišta.
Ovo je treći najveći napad po broju dronova od početka godine, a ciljao je zapadne dijelove zemlje, ključne za skladištenje i transport zapadne vojne pomoći.
Istodobno, Ukrajina je odgovorila napadima dronovima na rafineriju nafte i skladišta unutar Rusije te pozvala međunarodnu zajednicu na jači pritisak na Moskvu.
