Jedan od najvećih ruskih zračnih napada: Pogodili američku tvornicu u Ukrajini, 6 ranjenih
Foto: ZAKARPATTIA REGIONAL PROSECUTOR'

Rusija napala Ukrajinu s 574 drona i 40 projektila! Meta i tvornica Flex Ltd.! Zelenski osudio, Moskva tvrdi da su ciljali vojne objekte Ukrajina uzvraća udarac

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu ove godine, ispalivši 574 drona i 40 projektila, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Poginula je najmanje jedna osoba, a više od deset ih je ozlijeđeno. Među pogođenim metama bila je i tvornica američke kompanije Flex Ltd. u Mukačevu, u kojoj je ozlijeđeno šest radnika noćne smjene. Tvrtka zapošljava tisuće ljudi i proizvodi elektroniku i kućanske aparate.

Aftermath of a Russian missile attack in Mukachevo
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad, istaknuvši da je Rusija "trošila krstareće projektile na tvrtku koja proizvodi aparate za kavu". Moskva, s druge strane, tvrdi da su mete bili vojni objekti i skladišta.

Ovo je treći najveći napad po broju dronova od početka godine, a ciljao je zapadne dijelove zemlje, ključne za skladištenje i transport zapadne vojne pomoći.

Aftermath of a Russian missile attack in Mukachevo
Foto: ZAKARPATTIA REGIONAL PROSECUTOR'

Istodobno, Ukrajina je odgovorila napadima dronovima na rafineriju nafte i skladišta unutar Rusije te pozvala međunarodnu zajednicu na jači pritisak na Moskvu.

