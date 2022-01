Navodno je to bila policijska akcija uhićenja vezana uz pucnjavu koja se dogodila u prosincu u Nici, no došlo je do pucnjave između policije i osumunjičenih

U pucnjavi u Nici ubijena je jedna osoba, a policija traži napadača. Policija je uputila građane da izbjegavaju dio grada u kojem se dogodila pucnjava, a navodno je uhićeno dvoje ljudi. Kako javlja USNews, policija je upucala jednog muškarca. Navodno je to bila policijska akcija uhićenja vezana uz pucnjavu koja se dogodila u prosincu u Nici, no došlo je do pucnjave između policije i osumunjičenih. Uskoro opširnije...