'Jedan učenik ima pušku, ranio je drugoga. Ne dolazite ovdje!'

Srednja škola u Palmdaleu u Kaliforniji je bila zatvorena zbog pucnjave.

Prema prvim informacijama ranjen je jedan učenik. Riječ je o tinejdžeru starom 17 godina koji je u bolnici no nije u kritičnom stanju.

Učenici su putem Twittera upozorili ostale da ne dolaze u školu te da se radi o učeniku s puškom. Na društvenoj mreži se oglasio i ravnatelj same škole koji je istaknuo da nadležne službe pokušavaju smiriti situaciju te da nitko ne prilazi kampusu.

Law enforcement is working to assess the situation. Please stay clear of campus. Will update as soon as have more information.