Obavijesti

News

Komentari 10
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Jedna od najvećih zapljena u povijesti Hrvatske. Na Bregani 'pao' s 14 milijuna cigareta!

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Jedna od najvećih zapljena u povijesti Hrvatske. Na Bregani 'pao' s 14 milijuna cigareta!
Foto: Ustupljene fotografije

Kad su otvorili brodski kontejner koji se nalazio na šleperu, carinici su pronašli gotovo 14 milijuna cigareta koje je vozač pokušao prošvercati prema Sloveniji

Carinici Mobilne jedinice Carinske uprave u četvrtak su na graničnom prijelazu Bregana spriječili pokušaj krijumčarenja ogromne količine cigareta - čak 13.910.000 komada u kutijama koje nisu bile označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Teretno vozilo hrvatskih registracija zaustavljeno je neposredno nakon naplatnih kućica, a sumnju carinika potvrdio je i službeni pas za detekciju duhana i opojnih droga, koji je reagirao na moguće prisustvo duhanskih proizvoda.

Kad su otvorili brodski kontejner koji se nalazio na šleperu, carinici su imali što vidjeti, iza slojeva zaštitne folije bili su uredno poslagani kartoni s više od 600 tisuća kutija cigareta, piše Jutarnji.

Vozač je pokušao kamionom prijeći na slovensku stranu, no u tome je spriječen. Uhićen je i predan pritvorskom nadzorniku, a o slučaju je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo.

Riječ je o jednoj od najvećih zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj.

Carinska uprava danas u 13 sati u Centru za naprednu obuku Carinske uprave na Bregani organizira konferenciju za medije, na kojoj će biti predstavljeni detalji akcije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI

Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'

Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025