Jedna od najvećih zapljena u povijesti Hrvatske. Na Bregani 'pao' s 14 milijuna cigareta!

Carinici Mobilne jedinice Carinske uprave u četvrtak su na graničnom prijelazu Bregana spriječili pokušaj krijumčarenja ogromne količine cigareta - čak 13.910.000 komada u kutijama koje nisu bile označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Teretno vozilo hrvatskih registracija zaustavljeno je neposredno nakon naplatnih kućica, a sumnju carinika potvrdio je i službeni pas za detekciju duhana i opojnih droga, koji je reagirao na moguće prisustvo duhanskih proizvoda.

Kad su otvorili brodski kontejner koji se nalazio na šleperu, carinici su imali što vidjeti, iza slojeva zaštitne folije bili su uredno poslagani kartoni s više od 600 tisuća kutija cigareta, piše Jutarnji.

Vozač je pokušao kamionom prijeći na slovensku stranu, no u tome je spriječen. Uhićen je i predan pritvorskom nadzorniku, a o slučaju je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo.

Riječ je o jednoj od najvećih zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj.

Carinska uprava danas u 13 sati u Centru za naprednu obuku Carinske uprave na Bregani organizira konferenciju za medije, na kojoj će biti predstavljeni detalji akcije.