Jedna osoba poginula u nesreći kod Samobora. Sudarili se auto i motocikl, promet obustavljen!

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u nedjelju oko 20.20 sati u Rakovom Potoku, iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru, priopćila je PU zagrebačka.

U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl. U tijeku je očevid.

Promet državnom cestom DC1 potpuno je obustavljen od 20.50 sati te se odvija obilazno.