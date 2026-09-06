Promet državnom cestom DC1 potpuno je obustavljen od 20.50 sati te se odvija obilazno
TEŠKA PROMETNA
Jedna osoba poginula u nesreći kod Samobora. Sudarili se auto i motocikl, promet obustavljen!
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u nedjelju oko 20.20 sati u Rakovom Potoku, iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru, priopćila je PU zagrebačka.
U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl. U tijeku je očevid.
Promet državnom cestom DC1 potpuno je obustavljen od 20.50 sati te se odvija obilazno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku