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TEŠKA PROMETNA

Jedna osoba poginula u nesreći kod Samobora. Sudarili se auto i motocikl, promet obustavljen!

Piše Iva Tomas,
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Jedna osoba poginula u nesreći kod Samobora. Sudarili se auto i motocikl, promet obustavljen!
Foto: 24sata
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Promet državnom cestom DC1 potpuno je obustavljen od 20.50 sati te se odvija obilazno

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u nedjelju oko 20.20 sati u Rakovom Potoku, iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru, priopćila je PU zagrebačka.

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U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl. U tijeku je očevid.

Promet državnom cestom DC1 potpuno je obustavljen od 20.50 sati te se odvija obilazno.

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