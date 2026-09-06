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IMAO JE 51 GODINU

Glumca iz serije 'Ezel' djevojka pronašla mrtvog u stanu

Piše 24sata,
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Glumca iz serije 'Ezel' djevojka pronašla mrtvog u stanu
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Foto: Instagram
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Serhat Mustafa Kılıç pronađen je mrtav u svom domu u Istanbulu, a policija istražuje okolnosti njegove smrti nakon što su na tijelu uočene modrice

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Tursku je potresla vijest o iznenadnoj i misterioznoj smrti Serhata Mustafe Kılıça, cijenjenog 51-godišnjeg glumca kojeg i hrvatska publika pamti po zapaženoj ulozi u popularnoj seriji 'Ezel'. Kılıç je pronađen mrtav u svom domu u istanbulskoj četvrti Kağıthane, a policija je slučaj okarakterizirala kao 'sumnjivu smrt'.

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Beživotno tijelo glumca otkrila je njegova djevojka, identificirana kao Özlem E., u subotu, 5. rujna, navečer. Zabrinuta jer se s njim nije čula od četvrtka, svojim je ključem ušla u njegov stan i zatekla ga kako nepomično sjedi u fotelji u dnevnom boravku. Odmah je pozvala hitne službe, no medicinski timovi koji su stigli na adresu mogli su samo konstatirati smrt.

Na glumčevu tijelu uočene su modrice oko očiju te na rukama i nogama. Međutim, istražitelji nisu pronašli nikakve tragove provale, otvorenih rana ili drugih očitih znakova nasilja. Policija je pokrenula službenu istragu, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti. Do objave službenih rezultata, slučaj ostaje obavijen velom tajne.

U svom iskazu policiji, Kılıçeva djevojka otkrila je da se glumac borio s teškom bolešću - limfomom, odnosno rakom limfnih čvorova. Ova informacija baca novo svjetlo na slučaj, no još uvijek nije potvrđeno je li bolest izravno povezana sa smrću. Situacija je dodatno potresna jer je Kılıç samo nekoliko dana prije smrti dospio u medije zbog naglog odustajanja od angažmana u novoj, sedmoj sezoni iznimno popularne turske serije 'Teşkilat' (Organizacija).

Foto: Instagram

Trebao je glumiti Yadigara, stručnjaka za eksplozive, no nakon liječničkih pregleda utvrđena mu je hernija vratnog diska. Liječnici su mu savjetovali da izbjegava snimanje akcijskih scena, zbog čega je glumac, na veliko iznenađenje publike, napustio projekt prije nego što je uopće počeo snimati svoje scene.

Serhat Mustafa Kılıç rođen je 1975. godine u Ankari, a diplomirao je glumu na prestižnom Sveučilištu Bilkent. Svoju je karijeru gradio podjednako uspješno u kazalištu, na filmu i televiziji, postavši jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica u Turskoj. Iako je ostvario brojne uloge, domaća i regionalna publika najviše ga pamti po serijama 'Ezel' i 'Söz' (Obećanje).

Ipak, status kultne zvijezde u domovini donijela mu je uloga Ergüna Plaka u popularnoj seriji 'Seksenler' (Osamdesete), koja ga je učinila poznatim u svakom turskom domu. Njegov glumački raspon bio je izniman, što potvrđuje i međunarodni uspjeh. Glumio je imama Hamdija u proslavljenom filmu 'Zimski san' ('Kış Uykusu') redatelja Nurija Bilgea Ceylana, koji je 2014. godine osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu. Osim glume, bio je posvećen i pedagogiji; 2014. godine osnovao je vlastitu glumačku akademiju.

*Uz korištenje AI-ja

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