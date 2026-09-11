Prometna nesreća se dogodila u petak oko devet sati ujutro u mjestu Vrbovljani. Na teren je izašla i Hitna pomoć
UŽAS
Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Okučana
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Jedna osoba je smrtno stradala u prometnoj nesreći u Vrbovljanima kod Okučana, javila je brodsko-posavska policija. Prometna nesreća se dogodila u petak oko devet sati ujutro.
- Dana 11.09.2026.g. u 09,27 sati OKC PU brodsko-posavske je zaprimila dojavu da se dogodila prometna nesreća u mjestu Vrbovljani u kojoj je jedna osoba smrtno stradala - javili su iz policije.
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