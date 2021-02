Teretane zbog mjera stožera sigurno ostaju zatvorene do sredine mjeseca, no u znak bunta neki su jučer ipak odlučili otvoriti vrata. U Zagrebu to nije prošlo dobro za Andriju Klarića kojeg je policija privela i prijavila za širenje zarazne bolesti, a u Dugom Selu je pak cijela situacija drugačije završila.

Tamo je vrata otvorio Alen Preldžić koji je počeo s radom. No oko 18 sati stigli su policajci, državni inspektori i civilna zaštita, dok je u teretani bilo nekoliko vježbačica i trenerica.

Iako se činilo da će uslijediti slična situacija kao i sa teretanom na zagrebačkoj Trešnjevci, RTL Direkt javlja da Preldžić ipak nije uhićen.

Kako navode, pred policijom se pozvao na to da je u prostorijama centra imao Skupštinu svoje udruge, a rad udrugama nije zabranjen niti je obuhvaćen epidemiološkim mjerama.

Jutros smo se čuli s Preldžićem koji je za 24sata ispričao da je inspekcija bila i obavila svoje, a da su oni normalno zatvorili u 22 sata.

- Nismo zatvoreni, nego smo od danas do daljnjeg na godišnjem, jer znamo da će sada biti hajka - rekao nam je Preldžić koji kaže da sad treba vidjeti hoće li ih Stožer otvoriti prije ili poslije. Pojasnio je da je njegov kondicijski centar registriran kao udruga s više djelatnosti.

Kaže da sutra ide na prosvjed u Zagrebu.

- Htjeli smo jučer pokrenuti ljude, ali nije baš uspjelo - ispričao nam je kratko.

Podsjetimo, preporuka je da se skupštine udruga i vijeća održavaju putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu. Stožer je 18. prosinca odlučio:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu

– na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba iz najviše 2 različita kućanstva

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata

Uz to obustavljen je rad teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara.