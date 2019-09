Jedva se dovukao kući: Mog je Liska premlatio drškom od vila

Samo plačem zbog Liska. Došao mi je kući sav prebijen i krvav. To je najbolji lovački pas u županiji, nudili su nam 3000 eura, rekla nam je Helena Mamić (34) iz Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji.

Njezina ljubimca nasilnik je, tvrdi, prebio te mu razbio čeljust. Dok smo s njom razgovarali, pas je jaukao i jedva držao oči otvorenima, a ona ga je mazila po neozlijeđenim dijelovima tijela.

- Otišli smo brati bajame, a kad sam se vratila kući, nije došao za mnom. Potražila sam ga i s terase kuće vidjela čovjeka kako ga tuče debelim drškom od vila. Ušao mu je u dvorište jer mu se kujica tjera. Presjeklo me. U tom me je trenutku nasilnik ugledao i vjerujem da je to Lisku spasilo život. Ostavio ga je da leži, a on se polako, onako prebijen i krvav, dovukao kući - kaže Helena, koja je sve prijavila policiji.

Zadarski policajci su nam rekli kako je slučaj još u obradi. Do završetka krim obrade neće znati hoće li slučaj završiti prekršajnom prijavom za narušavanje javnog reda i mira ili kaznom za mučenje životinja. Helenin brat je Liska odveo veterinaru, koji mu je zaliječio rane i izvadio polomljene zube, no Helena strahuje od moguće infekcije radi otvorenih rana i razvaljene čeljusti. Kaže da joj je netko prije dvije godine puškom ubio Liska starijeg, psa u čiju je čast ime dobio sadašnji istarski gonič.