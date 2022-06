Jeftine karte za vlak napravile kaos u Njemačkoj, intervernirali i policajci: 'A što su očekivali?'

Putovanje lokalnim njemačkim vlakoma ovog vikenda bila je prava noćna mora, u kojoj je morala intervenirati i policija. Bio je to prvi vikend nakon što su u Njemačkoj uveli mjesečnu kartu od 9 eura kojom putnici mogu koristiti lokalne vlakove. No to je dovelo do stotina preopterećenih linija, a putnici su se umjesto regionalnih vlakova nerijetko odlučili nadoplatiti na brže linije, samo da izbjegnu frustracije.

Brojni vlakovi bili su pretrpani i putnici jednostavno nisu mogli ući u vlak, ali ni ponijeti bicikle jer nije bilo mjesta. Kako prenosi Fenix magazin, u Stendalu u Saskoj-Anhaltu, morala je intervenirati i policija zbog kaosa na kolodvoru jer putnici nisu htjeli napustiti pretrpani vlak.

- Vlak je bio više od 200 posto prenatrpan. Strojovođa je zatražio pomoć jer putnici nisu htjeli napustiti vlak - rekao je glasnogovornik policije.

Udruga putnika Pro Bahn rekla je kako se kaos mogao predvidjeti i da je to 'rezultat političke ponude bez potrebnih željezničkih kapaciteta'. Naime, kaos je nastao iako su uveli više od 50 dodatnih vlakova i 60.000 dodatnih mjesta.

Kako piše DW, u nekoliko slučajeva prenatrpani vlakovi morali su biti ispražnjeni, a bilo je i verbalnih napada.

Iz kompanije DB Regio kažu da je bilo povremenih opterećenja prema glavnim turističkim odredištima.

- Predvidjeli smo upravo ovaj kaos, morate živjeti u političkom balonu da ga ne vidite! - rekao je za list BILD šef Sindikata njemačke policije Rainer Wendt.

