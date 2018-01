Jelušić: Mnogi će zbog Ivice Todorića biti na kruhu i pašteti

Član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić u srijedu je na izvanrednoj konferenciji iskritizirao Vladu i njezina povjerenika za Agrokor Antu Ramljaka poručivši kako će stanje u toj kompaniji nakon njega biti gore nego što je bilo.

- On je tamo, barem bi tako trebalo biti, da rješava probleme. Nažalost, vidimo da on stvara probleme i da su mnogi problemi koje danas imamo, rezultat rada tog povjerenika. Ne govorim njegovo ime jer je ime nebitno. Mogao je to biti i netko drugi. Ako bi radio po nalozima Vlade kao i on, vjerojatno bi jednako loše radio - rekao je Jelušić posebno naglasivši velike troškove Ramljakova savjetničkog tima.- Svjedoci smo da se radi o izvlačenju novca.će ukupno, prema informacijama iz Vlade, otići na različite usluge konzultanata i savjetnika. Još oni priopće da to nije puno. Možda njima nije, ali nama i građanima jeogroman novac. Samo za PR agenciju se izdvaja, a zadatak joj je da uljepša sliku povjerenika i Vlade što rade oko Agrokora - rekao je.Naglasio je kako se radi o sukobu interesa jer je tvrtka Alix Partners angažirala tvrtku za savjetovanje Texo management u kojoj je Ramljak radio.- Vlada, naravno, ne vidi u čemu je problem pa kažu: znate, ali savjetnika za restrukturiranje je izabrao povjerenik samostalno, a onda ta agencija samostalno svoje partnere. Prvo u što sumnjamo, dapače ne vjerujemo, je da je povjerenik samostalno odabrao tu kuću koja će raditi restrukturiranje. Mislimo da nijednu bitnu odluku ne donosi sam, nego se konzultira s onima koji su ga postavili. Riječ je o očitom sukobu interesa - poručio je.Vlada, kaže Jelušić, vara građane kad kaže da sve što se događa u Agrokoru porezne obveznike neće koštati ništa.Osvrnuo se i nakoji je objavio prvi video na svom YouTube kanalu, a u kojem objašnjava kako je otet Agrokor.- Otišao je, vjerojatno ne praznih ruku i praznih džepova, i danas se nama pojavljuje i objavljuje iz udobnog apartmana iz Londona i vjerojatno tamo nije na kruhu i pašteti. Ali kako se stvari odvijaju mnogi će zbog Ivice Todorića biti na kruhu i pašteti- rekao je dodavši kako je od Todorića bilo "pokvareno, pa i podcjenjivački prema narodu što je ostavioduga."Što se SDP-a tiče, poručio je, Todorić je apsolutno diskreditiran govoriti o problemima u Agrokoru jer je on te probleme stvorio.- Da ima skromnosti i poštenja, ljudskog obzira pa i empatije prema narodu, sam bi se poklopio ušima - poručio je.