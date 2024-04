Jergović: Avanturistkinje, hrabre žene i nesretnice. Čeljad ženska bez ikoga svog...

Prostitutka imena Marijeta iznenada umire od upale pluća. Kiš ne kaže kao što bi rekao čitatelj njegov nakon što se uzdigne (ili nakon što potone) među pisce: lučka kurva Marijeta. Za njega bilo bi to nedelikatno, možda bi bilo i grubo, to uostalom nije njegov jezik. Moj, međutim, jest. Lučka kurva rađala se u jeziku, u njemu živjela i žarila maštu cijelo moje djetinjstvo. Djetinjstvo sedamnaestogodišnjaka. Sintagmu sam čuo od None.

