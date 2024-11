Jergović o Ronaldu Reaganu: Njegov najveći problem je bila kolosalna neobrazovanost

Paganelli je ovih dana, u decembru 1983, Reaganov osobni predstavnik u Damasku. Možda osobni nije prava riječ: Paganelli je Reaganov intimni glasnik, dadilja njegove taštine, netko tko će se u Damasku uz njegovo dopuštenje ponašati upravo onako kako se sam Reagan nikada ne bi ponio. Bivši glumac, vječiti epizodist u kaubojskim filmovima, kratkovid, pa se čini da stalno s oba oka nišani, guverner Kalifornije postao je 1966. - tad smo se rađali! - već tri godine kasnije, u Woodstocku, bio je tako poznat i popularan da su mu Jeffrey Shurtleff i Joan Baez posvetili svoju izvedbu country standarda “Drug Store Truck Drivin’ Man”, “He’s a drug store truck drivin’ man/ He’s the head of the Ku Klux Klan/ When summer rolls around/ He’ll be lucky if he’s not in town…”, što odmah postaje jedan od nekoliko besmrtnih trenutaka festivala, recimo uz Hendrixovu distorziranu verziju američke himne, a Ronald Reagan jedan od omraženijih desničarskih i antikomunističkih idiota subkulturne epohe, u čemu se možda i pretjerivalo, jer je kod njega izraženiji bio drugi problem - savršena, naprosto kolosalna neobaviještenost povezana s dubinskom, tako relaksirajućom neobrazovanošću, što ga je kao guvernera Kalifornije, recimo, navelo da u znak simpatije i naklonosti prema nekim svojim podržavateljima i aktivistima Deseti travnja proglasi za državni praznik, nakon čega je, kao i nakon songa koji su otpjevali Jeffrey Shurtleff i Joan Baez, samo porasla njegova popularnost, što će ga na kraju, na opći užas liberalne Amerike, odvesti do republikanske nominacije i do izbora za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, nakon čega se odmah pokazao idiotom, ali ne baš tolikim, jer je naučio nešto što je zacijelo veoma važno: da se mora okružiti ljudima koji znaju ono što on ne zna, kao i ljudima koji će misliti umjesto njega, dakle taj čovjek s početka rečenice, bivši glumac, vječiti epizodist u kaubojskim filmovima, svoju je antikomunističku opsesiju i kukluksklanovsku svijest koja je postala dio subkulturne legende, uzdigao na razinu američke i općeplanetarne mode, jer s njime, s Ronaldom Reaganom, dopustivim su postale mnoge stvari koje su nakon Hitlerovog samoubojstva u bunkeru bile nedopustive.

