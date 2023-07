Jerko rastura matematiku: 'Već sam u vrtiću znao zbrajati i oduzimati do 100, nije mi teško'

Od boljeg uvijek može bolje, moto je kojim se vodi mali matematički genij Jerko Matuško iz Ploča. Iako tek ima 12 godina i na jesen kreće u 7. razred Osnovne škole "Vladimir Nazor" Ploče, rastura na natjecanjima iz matematike. Tako već drugu godinu zaredom drži titulu državnog prvaka iz matematike, lani za 5. razred, ove godine za 6. razred. Sklonost za matematiku počeo je pokazivati od malih nogu.

- Još sam u vrtiću mogao zbrajati i oduzimati do 100, a znao sam i nešto tablice množenja, nije mi to bilo teško - prisjeća se Jerko matematičkih početaka. Pozvan je i na Matematičku olimpijadu za kadete koja će se održati u listopadu. Matematiku dnevno vježba od sat do sat i pol, ovisno o drugim školskim obavezama.

- Dosta dobro pamtim i većinu toga naučim na satu, pa kući samo usputno malo pročitam i tako naučim i dobijem pet - govori nam Jerko. Iako mu je matematika najdraži predmet, voli i informatiku, iz koje također ide na natjecanja. Da Jerko zaista dosta dobro pamti potvrđuje i njegovo znanje ćirilice.

- Već sam sa šest godina znao čitati ćirilicu. Tata mi je iz Neuma, pa smo često išli u posjet obitelji, a u Neumu su dvojezične table, imena pišu na latinici i ćirilici. Preko tih tabli sam naučio čitati ćirilicu jer sam uspoređivao latinična i ćirilična slova. I sad znam čitati ćirilicu, a to mi pomaže i u matematici jer mogu čitati razne zadatke iz Srbije, koji su ponekad drugačiji, zanimljiviji i malo teži od zadataka na koje sam navikao - priča nam Jerko. Osim ćirilice, sa šest je godina znao i glavne gradove svih država svijeta. Treba napomenuti kako Jerko, uz sve navedeno, dobro svira i klavir te pohađa Osnovnu glazbenu školu u Pločama. Na njega je s razlogom ponosna cijela obitelj, ali i razrednica i mentorica Božana Radaljac.

- Sretna sam što imam učenika kao što je Jerko. I sama sam kao dijete išla na natjecanja iz matematike, što me motiviralo da postanem nastavnica - objašnjava nam nastavnica Božana.

- Kad dulje predajete u školi, postane pomalo monotono, uvijek se ponavljaju isti zadaci, a ovo mi dođe kao izazov, kao nešto novo što me potiče. Uživam raditi s Jerkom - zaključila je Božana.