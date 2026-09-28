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Jeste i vi jutros zapeli u gužvi?

Piše 24sata,
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Jeste i vi jutros zapeli u gužvi?
Zagreb: Prometne gužve zbog štrajka ZET-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Ceste su se 'zacrvenile' već od 7 sati, a gužve su popustile tamo oko gableca, otprilike iza 10. I Hrvatske željeznice zabilježile su pojačani priljev putnika

Jutarnje gužve su iza nas, a oni koji su zbog štrajka u Zagrebu bili primorani loviti i onaj posljednji Bajs za sada su mirni, barem do kraja smjene.

Svega dva tramvaja i jedan autobus bili su dostupni jutros Zagrepčanima. To se odrazilo i na prometnicama gdje je, prema podacima iz Grada, bilo 15 posto više automobila nego prošlo ponedjeljak u isto vrijeme.

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Promet zagrebačkim ulicama od istoka do zapada grada VIDEO
Promet zagrebačkim ulicama od istoka do zapada grada | Video: Veronika Miloševski/24sata

Ceste su se 'zacrvenile' već od 7 sati, a gužve su popustile tamo oko gableca, otprilike iza 10. I Hrvatske željeznice zabilježile su pojačani priljev putnika.

- U gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, a u jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu, čime se dodatno povećava kapacitet jer je u dvostrukom sastavu, ističu, moguće odjednom prevesti do 1000 putnika - naveli su.

Jeste li i vi zapeli jutros u gužvi ili ste bili te sreće pa ste otišli biciklom. Ili možda pješke?

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