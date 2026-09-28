Ceste su se 'zacrvenile' već od 7 sati, a gužve su popustile tamo oko gableca, otprilike iza 10. I Hrvatske željeznice zabilježile su pojačani priljev putnika
Jeste i vi jutros zapeli u gužvi?
Jutarnje gužve su iza nas, a oni koji su zbog štrajka u Zagrebu bili primorani loviti i onaj posljednji Bajs za sada su mirni, barem do kraja smjene.
Svega dva tramvaja i jedan autobus bili su dostupni jutros Zagrepčanima. To se odrazilo i na prometnicama gdje je, prema podacima iz Grada, bilo 15 posto više automobila nego prošlo ponedjeljak u isto vrijeme.
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Ceste su se 'zacrvenile' već od 7 sati, a gužve su popustile tamo oko gableca, otprilike iza 10. I Hrvatske željeznice zabilježile su pojačani priljev putnika.
- U gradsko-prigradskom prometu radnim danom vozi više od stotinu prigradskih vlakova, a u jutarnjim i poslijepodnevnim prometnim špicama vlakovi voze u dvostrukom sastavu, čime se dodatno povećava kapacitet jer je u dvostrukom sastavu, ističu, moguće odjednom prevesti do 1000 putnika - naveli su.
Jeste li i vi zapeli jutros u gužvi ili ste bili te sreće pa ste otišli biciklom. Ili možda pješke?
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Jeste li jutros zapeli u gužvi u Zagrebu zbog štrajka?
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