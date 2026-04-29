Ana (16) nestala je u Daruvaru. Policija moli građane za pomoć

Piše Filip Sulimanec,
Policija moli sve građane koji imaju bilo kakve informacije o njezinom kretanju ili su je vidjeli da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Također, ako ste vidjeli Anu možete se javiti i na nestali@nestali.hr

Policija traga za Anom Bašić. Ana je visoka 168 cm, vitke je građe, ima ravnu smeđe-crnu kosu i zelene oči, ovalno lice te srednje izražene crte lica.

U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu duksericu, crnu jaknu, crni donji dio trenirke i plave tenisice marke Adidas. Nestala je 28. travnja 2026. u Daruvaru, gdje se udaljila u nepoznatom pravcu. Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska.

