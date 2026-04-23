Jeste li ga vidjeli? U Zagrebu je nestao Krešimir Babić, boluje od demencije, obitelj treba pomoć
Molim vas pomoć. Nestao mi je otac, Krešimir Babić (82). Boluje od demencije. Noć je bila hladna, tražili smo da do jutarnjih sati, nismo ga našli.
Stigao je u četvrtak ujutro apel njegove obitelji, koja je poslala i fotografiju nestalnog Krešimira. U trenutku nestanka na sebi je imao gornji dio crne Adidas trenirke s bijelim crtama na rukavima, zeleno sive hlače i tamno plavkaste cipele. Sijede je kose, nosi naočale. Imao je i torbicu.
- Nestao je na području Španskog, ali nije isključeno da se uputio u druge kvartove - moguće i javnim prijevozom. Moguće da je od demencije već dezorijentiran i umoran. Nije agresivan, ako ga sretnete obratite mu se polako i pokušajte ga zadržati. Odmah nazovite na br: 091 4920 826 ili policiju 01 4570520 ili policiju - navode iz obitelji.
