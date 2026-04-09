U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbu
IZ DUBRAVE
Jeste li ju vidjeli? U Zagrebu je nestala Leticija Stojević (32)
Čitanje članka: < 1 min
Na području zagrebačke Dubrave s mjesta prebivališta nestala je Leticija Stojević (32). Od ponedjeljka joj se gubi svaki trag, a zagrebačka policija je traži. Visoka je 170 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči, ovalno lice te srednji nos.
U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbu.
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - mole iz policije.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
