Jeste li ju vidjeli? U Zagrebu je nestala Leticija Stojević (32)

Na području zagrebačke Dubrave s mjesta prebivališta nestala je Leticija Stojević (32). Od ponedjeljka joj se gubi svaki trag, a zagrebačka policija je traži. Visoka je 170 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči, ovalno lice te srednji nos.

U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbu.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - mole iz policije.