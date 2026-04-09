Obavijesti

News

IZ DUBRAVE

Jeste li ju vidjeli? U Zagrebu je nestala Leticija Stojević (32)

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: nestali.hr

U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbu

Na području zagrebačke Dubrave s mjesta prebivališta nestala je Leticija Stojević (32). Od ponedjeljka joj se gubi svaki trag, a zagrebačka policija je traži. Visoka je 170 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči, ovalno lice te srednji nos. 

Foto: nestali.gov.hr

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - mole iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026