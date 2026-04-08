Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Index piše kako je dobio na uvid dobio popis osoba koji je pronađen u torbi Nenada Erora, jednog od osumnjičenih u aferi s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. On je ciljano zaustavljen u siječnju, kad se vraćao iz Austrije, a policija je kod njega pronašla 120 tisuća eura gotovine i popis s imenima i iznosima.

USKOK Erora sumnjiči kako je prenio 11 mil. eura u kešu, dok je iz skijaškog saveza od 2014. navodno izvučeno nevjerojatnih 39 milijuna eura!

Prema popisu koji je na uvid dobio Index, uglavnom se radi o imenima zaposlenika Hrvatskog skijaškog saveza, od trenera, pomoćnih trenera, drugih članova timova naših skijaša, kao i samih skijaša. Tu su i članovi HOO-a.

Na popisu su, piše ovaj portal, Ante, Ivica i Janica Kostelić.Oni navodno imaju pravo na određenu naknadu zbog ostvarenih rezultata. Tu je i ime komentatora Ivice Blažička, na popisu je novinarka i voditeljica Mila Horvat, kao i urednik na HRT-u Ranko Varlaj.

- Osim navoda iz medija da je moje ime na popisu, ja nemam baš nikakvih spoznaja da je to tako. Popis nisam vidio, nitko me do sada ništa nije pitao, a pri tome mislim na policiju ili nekog drugog od istražitelja. Zbog toga ne mogu ništa ni komentirati. Rado ću odgovoriti kada budem znao o čemu se radi - kazao je Blažičko za Index.

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov istoimeni sin, kao i Gordan Previšić, aktualni šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

Što je zapravo značio popis s kojim je Eror uhvaćen s desecima imena trebala bi otkriti istraga.

Pavlek u Kazakhstanu?!

Prema navodima Uskoka, Vedran Pavlek je ustrojio zločinačko udruženje koje je djelovalo preko tvrtki u Zagrebu, Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji te da je sada već bivši direktor u HSS-u, kao vlasnik monegaške i španjolske tvrtke, povezao tvrtku u međuvremenu preminule osobe iz Svetog Kristofora i Nevisa.

Pavlek je navodno, kako je objavio RTL Danas, iz Turske odletio u središnju Aziju, točnije Kazahstan gdje se navodno i dalje nalazi. Također, navodno je u jednom veleposlanstvu nedavno tražio i prijenos vlasništva svojih nekretnina na druge osobe, ali nije u tome uspio, jer mu je imovina blokirana. Ministar Davor Božinović danas te informacije nije htio potvrditi.

- Ja ne mogu ulazit u takve detalje, s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini - rekao je Božinović.

Ostaje otvoreno pitanje zašto Turska nije postupila po tjeralici. Odvjetnica Lidija Horvat do sad je imala razne slučajeve izručenja od Južne Afrike i Maroka do europskih zemalja. Nikad nije čula da se dogodilo ovako nešto.

Pavleku je u Hrvatskoj određen istražni zatvor.