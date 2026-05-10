NESTALA NA PRVI MAJ

Jeste li ju vidjeli? Žena nestala u Požegi, traže ju već devet dana!

Piše 24sata,
Jeste li ju vidjeli? Žena nestala u Požegi, traže ju već devet dana!
Foto: nestali.gov.hr

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192

Policija traga za Jasnom Čačić Lloyd (63), koja je nestala 1. svibnja u Požegi. Kako stoji u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, udaljila se s adrese u Požegi u nepoznatom smjeru.

Jasna Čačić Lloyd hrvatska je državljanka s prebivalištem u Zagrebu. Visoka je oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči, srednje je tjelesne građe, a kao osobiti znak navodi se proteza s implantatima.

Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.

