Jeste li ju vidjeli? Žena nestala u Požegi, traže ju već devet dana!

Policija traga za Jasnom Čačić Lloyd (63), koja je nestala 1. svibnja u Požegi. Kako stoji u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, udaljila se s adrese u Požegi u nepoznatom smjeru.

Jasna Čačić Lloyd hrvatska je državljanka s prebivalištem u Zagrebu. Visoka je oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči, srednje je tjelesne građe, a kao osobiti znak navodi se proteza s implantatima.

Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.