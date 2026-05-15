Jeste li vidjeli Boženu (84)? Ima demenciju, nestala je u Zagrebu

U KB Merkur ili na području Zagreba danas je nestala Božena Šarić (84), korisnica doma za starije Dom za starije Bene Vita, koja je sanitetskim vozilom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba trebala biti prevezena na liječnički pregled u KB Merkur, u ambulantu vaskularne kirurgije.

Obitelj navodi da žena nikada nije došla u bolnicu te da se nije vratila u dom, koji je njezin sin nazvao oko 17 sati i 48 minuta kako bi provjerio je li se majka vratila s pregleda. U domu su mu odgovorili da se nikada nije vratila s pregleda, a iz KB Merkur su pak potvrdili da pacijentica nikada nije ni zaprimljena na pregled.

- Drugim riječima, osoba koja je trebala biti u organiziranom sanitetskom prij.evozu između doma i bolnice nestala je negdje na tom putu, a zasad nije jasno gdje i kada. U bolnici je rečeno da ne mogu provjeriti kamere bez informatičara koji naravno ne radi - navodi obitelj.

Nestala Božena Šarić rođena je 1941. godine, ima prosijedu kosu i boluje od demencije, zbog čega je posebno ranjiva.

Prema riječima obitelji, riječ je o povučenoj i često prestrašenoj osobi, no fizički je u vrlo dobrom stanju, zbog čega postoji realna mogućnost da se kreće po gradu, što dodatno otežava potragu.

Obitelj također navodi kako su od bolnice zatražili pregled nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li gospođa uopće dovedena u krug bolnice ili je nestala ranije tijekom prijevoza, no, prema informacijama koje su dobili, pregled snimki nije moguće obaviti bez prisutnosti nadležnog informatičara.

Nestanak je prijavljen PU zagrebačkoj, a potraga je u tijeku. Obitelj moli građane za pomoć i apelira da se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Boženi Šarić jave policiji (192) ili najbližoj policijskoj postaji.

