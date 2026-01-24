Jeste li vidjeli Leu (12)? Nestala je na području Splita

Lea Pavela (12) nestala je na području Splita u subotu. Visoka je 160 centimetara, ima smeđu kosu i nosi naočale. Policija moli, ukoliko imate informacije o nestanku, da javite u najbližu policijsku postaju.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - napisali su.

Foto: nestali.gov.hr