Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr
POLICIJA TRAŽI POMOĆ
Jeste li vidjeli Leu (12)? Nestala je na području Splita
Čitanje članka: < 1 min
Lea Pavela (12) nestala je na području Splita u subotu. Visoka je 160 centimetara, ima smeđu kosu i nosi naočale. Policija moli, ukoliko imate informacije o nestanku, da javite u najbližu policijsku postaju.
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - napisali su.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku