POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Jeste li vidjeli Leu (12)? Nestala je na području Splita

Piše Iva Tomas,
Jeste li vidjeli Leu (12)? Nestala je na području Splita
Foto: nestali.gov.hr

Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr

Lea Pavela (12) nestala je na području Splita u subotu. Visoka je 160 centimetara, ima smeđu kosu i nosi naočale. Policija moli, ukoliko imate informacije o nestanku, da javite u najbližu policijsku postaju.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - napisali su.

Foto: nestali.gov.hr

