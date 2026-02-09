Treba li mlađima od 16 zabraniti društvene mreže u Hrvatskoj?

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin najavila je u ponedjeljak inicijativu za prikupljanje zastupničkih potpisa kako bi na dnevni red rasprave u Hrvatskom saboru došao prijedlog zakona te stranke o regulaciji korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

Klub Možemo! prije dva mjeseca uputio je u proceduru prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece, prvi takav u Hrvatskoj. Kreće u prikupljanje potpisa zastupnika kako bi došao na raspravu u Saboru, kazala je Kekin na konferenciji za medije u prostorijama stranke.

Australija, Španjolska, Danska, Norveška, Njemačka, Velika Britanija, Slovenija, Grčka i Francuska već su regulirale ili najavljuju reguliranje društvenih mreža za mlađe od 15, ili u nekim slučajevima od 16 godina.

- Dok platforme gomilaju profit, naša djeca gube mentalno zdravlje, provode ogroman dio svog vremena na društvenim mrežama, pri čemu su algoritmi koji upravljaju društvenim mrežama dizajnirani na način da korisnike zadrže što dulje na mreži, de facto da potiču ovisnost - kazala je Kekin.

Znanstvena istraživanja, upozorila je, pokazuju porast anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja, pažnje, koncentracije, poremećaja hranjenja, samoozljeđivanja i suicidalnih ponašanja kod djece i mladih povezan s korištenjem društvenih mreža. „Što je dijete mlađe, posljedice su teže”, kaže.

Kako navode iz kluba Možemo, predlažu da zakonom djeca mlađa od 15 godina ne smiju koristiti društvene mreže bez pristanka roditelja, a pokrenuli su i peticiju o reguliranju društvenih mreža za djecu i mlade.

Jeste li za zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina u Hrvatskoj?