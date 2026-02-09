Obavijesti

News

Komentari 45
ANKETA

Treba li mlađima od 16 zabraniti društvene mreže u Hrvatskoj?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Treba li mlađima od 16 zabraniti društvene mreže u Hrvatskoj?
Foto: Canva

Klub Možemo! prije dva mjeseca uputio je u proceduru prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece, prvi takav u Hrvatskoj. U anketi recite što mislite

Admiral

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin najavila je u ponedjeljak inicijativu za prikupljanje zastupničkih potpisa kako bi na dnevni red rasprave u Hrvatskom saboru došao prijedlog zakona te stranke o regulaciji korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

Klub Možemo! prije dva mjeseca uputio je u proceduru prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece, prvi takav u Hrvatskoj. Kreće u prikupljanje potpisa zastupnika kako bi došao na raspravu u Saboru,  kazala je Kekin na konferenciji za medije  u prostorijama  stranke.

‘Zdravlje ispred profita’ Možemo! traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Prikupljat će potpise!
Možemo! traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Prikupljat će potpise!

Australija, Španjolska, Danska, Norveška, Njemačka, Velika Britanija, Slovenija, Grčka i Francuska već su regulirale ili najavljuju reguliranje društvenih mreža za mlađe od 15,  ili u nekim slučajevima od 16 godina.

- Dok platforme gomilaju profit, naša djeca gube mentalno zdravlje, provode ogroman dio svog vremena na društvenim mrežama, pri čemu su algoritmi koji upravljaju društvenim mrežama dizajnirani na način da korisnike zadrže što dulje na mreži, de facto da potiču ovisnost - kazala je Kekin.

ŠTETNI SADRŽAJ Zabrana društvenih mreža za djecu: Grčka, Španjolska i Portugal uvode nova pravila
Zabrana društvenih mreža za djecu: Grčka, Španjolska i Portugal uvode nova pravila

Znanstvena istraživanja, upozorila je, pokazuju porast anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja, pažnje, koncentracije, poremećaja hranjenja, samoozljeđivanja i suicidalnih ponašanja kod djece i mladih povezan s korištenjem društvenih mreža. „Što je dijete mlađe, posljedice su  teže”, kaže.

Kako navode iz kluba Možemo, predlažu da zakonom djeca mlađa od 15 godina ne smiju koristiti društvene mreže bez pristanka roditelja, a pokrenuli su i peticiju o reguliranju društvenih mreža za djecu i mlade. 

Jeste li za zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina u Hrvatskoj?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 45
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026