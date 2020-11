Jesu li novi šef KB-a Dubrava i Plenković rođaci? Otkrivamo kakva je njihova otočka veza

Već danima isplivavaju brojni uznemirujući detalji o Covid bolnici u Dubravi i ne vidi se kraja problemima. Jedno od pitanja je i ono o povezanosti premijera i novog v.d. ravnatelja

<p>Posljednjih dana u medijima i bolničkim krugovima se spekulira o povezanosti premijera Andreja Plenkovića i novog v.d. ravnatelja KB Dubrave. Ivica Lukšić je, podsjetimo, na ovu poziciju imenovan prije nekoliko dana, nakon što je dosadašnji ravnatelj Srećko Marušić razriješen dužnosti. Do tada je bio voditelj i koordinator Primarnog respiracijsko intenzivističkog centra (PRIC) u bolnici. Odnosno, bio je zadužen za Covid, a imenovao ga je ministar Vili Beroš.</p><p>Situacija u Dubravi je kaotična, o čemu smo već u više navrata pisali, a u međuvremenu je isplivao transkript sa sastanka Lukšića i četrdesetak liječnika, u kojemu aktualni v.d. ravnatelja neuspješno pokušava smiriti okupljene i neodređeno odgovara na njihova ozbiljna upozorenja, molbe i upite.</p><h2>Jesu li rođaci?</h2><p>Nedugo nakon toga, u medijima se počelo postavljati pitanje zbog čega je Lukšić imenovan na ovu poziciju te postoji li njegova povezanost s premijerom ili ministrom Berošem. </p><p>Lukšić s Plenkovićem nije povezan izravnim krvnim srodstvom, doznajemo iz Vlade. Pojasnili su nam otočku vezu premijera i liječnika.</p><p>Plenkovići potječu s Hvara, a Lukšići s Brača. Pokojna supruga Plenkovićevog strica i Lukšićeva majka su obje s Brača i one su rođakinje. Plenkovićev stric i njegova pokojna supruga, koja je bila u srodstvu s Lukšićevom majkom, imaju dvoje djece i oni su prvi premijerovi rođaci. Pojednostavljeno, prvim rođacima premijera Lukšić je drugi rođak po lozi njihove pokojne majke.</p><p>Lukšić i Plenković susreli su se dosad nekoliko puta, kažu nam iz Vlade, a što se tiče odnosa Lukšića i premijerove majke, također liječnice, on je, naglašavaju iz Vlade, strogo profesionalan. Dodaju kako je Plenkovićeva majka već devet godina u mirovini.</p><p><a href="https://www.nacional.hr/ekskluzivno-beros-zeli-plenkoviceva-pulena-na-celu-kb-a-dubrava/" target="_blank">Nacional</a>, s druge strane, piše kako je Beroš (također porijeklom s Hvara) na čelu bolnice u Dubravi htio Lukšića kao branu od Kujundžićeve klike. Prema Nacionalovim izvorima, bivši ministar Kujundžić je odgovoran za kaos u bolnici jer ju je premrežio svojim kadrovima koji otpočetka opstruiraju plan da se Dubrava pretvori u glavnu Covid bolnicu.</p><p>Proteklih dana u javnost je isplivao cijeli niz uznemirujućih događaja u KB Dubravi, između ostalih i pobuna liječnika zbog kroničnog nedostatka ljudi i nužne opreme, navodno puštanje nepokretne i Covid pozitivne žene, nestanak struje i ručno pokretanje respiratora, neadekvatni agregati, komunikacijski šumovi, svjedočanstva o lošim uvjetima... </p><p>Posljednja u nizu kaotičnih vijesti iz glavne Covid bolnice je ona o novom nestanku struje. Ovaj put je, potvrdila je i policija, to netko učinio namjerno. Zasad nepoznati počinitelj provalio je u razvodni ormarić za električnu energiju i potrgao ručicu prekidača, a bez struje je ostao dio drugog kata bolnice u kojem se, srećom, ne nalaze pacijenti, već prostori u kojima liječnici u kompjutere upisuju podatke o bolesnicima, tijeku liječenja i terapijama, te rasvjeta u hodnicima. Prekid je trajao oko sat i pol, dok nisu premjestili drugu sklopku na mjesto oštećene. Krim istraživanje je u tijeku.</p><p>- Očito ovakvi događaji više nisu rezultat slučajnosti, jer za razbiti vrata na ormaru i teško oštetiti masivnu električnu sklopku potrebno je imati namjeru, vremena i teškog alata. Najkraće, ovo se može smatrati namjernim oštećenjem, a nadam se da će policija, kojoj je prijavljen cijeli događaj, utvrditi sve činjenice i odgovorne. Ono što je važno, poduzeli smo i dodatne mjere zaštite objekta i sigurnosti pacijenata i osoblja bolnice - reagirao je v.d. ravnatelja Ivica Lukšić.</p>