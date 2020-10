Dramatični sastanak u Dubravi: 'Bolnica je pukla, mi smo pukli. Jedan liječnik na 80 pacijenata'

Već šest mjeseci se zna da nemamo respiratora. Pa zašto to dosad nije riješeno. Što se čekalo? Imali smo dovoljno vremena. Ovo se uopće nije trebalo dogoditi, govori na sastanku jedan od liječnika

<p>Da u bolnici Dubrava 'riba smrdi od glave' te da nije bilo dovoljno respiratora, <strong><a href="https://www.24sata.hr/news/ljudi-ostavljeni-bez-respiratora-725320">o čemu su jučer pisala 24sata</a></strong>, dokazuje i snimka jučerašnjeg sastanka čiji je transkript jutros objavio portal <strong><a href="https://www.telegram.hr/zivot/ekskluziv-audio-snimka-sa-sastanka-lijecnika-u-kb-dubrava-sest-mjeseci-se-zna-da-nemamo-respiratora-sto-se-cekalo/">Telegram</a></strong>. <strong>Ivica Lukšić, </strong>voditelj i koordinator Primarnog respiracijsko intenzivističkog centra (PRIC) u KB Dubrava, prvi je put od početka pandemije pozvao četrdesetak liječnika raspoređenih na korona odjele na sastanak koji je trajao oko 45 minuta. </p><p>Na snimci se tako čuje da liječnici pitaju svog šefa tko će biti odgovoran kad Covid pozitivni pacijenti umru jer im se na odjelu ne može osigurati respirator. </p><p> - Već šest mjeseci se zna da nemamo respiratora. Pa zašto to dosad nije riješeno. Što se čekalo? Imali smo dovoljno vremena. Ovo se uopće nije trebalo dogoditi - govori jedan od liječnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> - Mi ne želimo da nam pacijenti umiru jer ih nemamo čime spasiti. A sada moramo čekati da se neko mjesto oslobodi da bismo drugoj osobi mogli pomoći da diše - kaže liječnica.</p><p> - Koliko mi uopće imamo respiratora?, pita Lukšića jedan od sudionika. Drugi pak podsjeća da će zbog velikog priljeva oboljelih, na vrhuncu epidemije biti potrebno i 140 respiratora.</p><p> - Dakle, ili će nam ih se dovesti još, ili ćemo otvoreno reći da mi više ne možemo - upozorava.</p><p>Jedna doktorica naglašava da su zdravstveni radnici svim oboljelima dužni omogućiti jednaku zdravstvenu skrb. Drugi dobacuje: </p><p>- Što ćemo napisati? Da je čovjek preminuo jer nije dobio šansu da se liječi?</p><p>Lukšić na sve to odgovara kako su 'sve bolnice pod velikim pritiskom', 'respiratori su ozbiljan problem', 'treba naći balans između broja respiratora koji će nama biti potrebni i svih ostalih'...<br/> - Vidite, neka pitanja su organizacijska, službujuća, hijerarhijska i ja ih ne mogu riješiti. Morate me razumjeti - izmotava se Lukšić, pa na neki način kori liječnike koji se bude:</p><p> - Uvijek može bolje. Ali mislim da je dobro poštivati red, odnose i hijerarhiju, svi mi imamo svoje mjesto. Vi morate razumjeti da smo svi mi zaposlenici ove bolnice koja ima svoju strukturu koju svi mi moramo poštivati - objašnjava Lukšić, pokušavajući smiriti liječnike koji 'talasaju'. </p><p>Na ovo njegovi kolege nisu ostali tihi:</p><p> - Ali ta struktura je debelo narušena - odgovara mu kolega. </p><p>Drugi mu otvoreno kaže da je osnovni problem PRIC-a organizacija koji je napravio sam dr. Lukšić: </p><p>- Nemamo prostora, ni opreme, ni liječnika. I tko će nam to riješiti? Kad se uputimo prema ravnatelju bolnice, kaže nam se da je glavni i odgovorni PRIC, dr. Lukšić i ostali. Kad pitamo vas, loptica se opet prebacuje. Pa kako da mi normalno radimo?</p><p>- Profesore, pa vi ste voditelj i koordinator PRIC-a. Vi ste odabrali svoje suradnike, voditelje RIC-a i RC-a. Vi te stvari morate razriješiti. Ako ne možete, raspustite stožer - govori mu treći. </p><p>Liječnici su mu predbacili i što sam Lukšić za medije tvrdi da u Dubravi ima još dosta kreveta, zbog čega im iz drugih bolnica šalju pacijente koje oni ne mogu primiti jer nema mjesta pa ih vraćaju natrag. </p><p>Sudionici sastanka traže da im se dovedu infektolozi. Kažu da ih moraju oteretiti druge bolnice jer oni pacijente već poliježu po zajedničkim prostorijama. ”Između kreveta se ne može proći. To nije normalno. To nije humano”, kaže jedna liječnica. ”Dobro da pacijente još ne stavljamo u onaj podvožnjak”, sarkastičan je njezin kolega.</p><p>'Ovo je prvi put da s vama imamo sastanak, a kriza traje od ožujka. Sestre su bačene na odjele i prepuštene same sebi. Imamo jedno računalo. Bolnica je pukla. Mi smo pukli. Jedan liječnik na 80 kreveta. Što da kažemo pacijentima kad pitaju mogu li se negdje oprati? Zašto nas nitko ništa ne pita?', stoji u transkriptu koji je objavio <strong><a href="https://www.telegram.hr/zivot/ekskluziv-audio-snimka-sa-sastanka-lijecnika-u-kb-dubrava-sest-mjeseci-se-zna-da-nemamo-respiratora-sto-se-cekalo/">Telegram.</a></strong></p>