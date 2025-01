Jet set prevaranti doveli su svog svjedoka: 'I ja sam uložio, ali mi je sve vratio. Luka je pametan'

Ja mogu reći da poznajem Luku i Andrijanu od 2017. Kad je Adriana došla u Hrvatsku, kad je imala jedan dućan u Radićevoj, a negdje pola godina kasnije sam upoznao Luku, nakon što su oni prohodali. Mogu reći da smo prijatelji te sam ja u dva navrata kod Luke uložio novac i to prvi put 2020. 2000 eura i drugi put 1000 eura. Nije bilo problema s vraćanjem novca isti mj je brzo vraćen i to za prvi iznos 2700 eura i 1350 eura. Mogu reći da Adriana nije znala da sam kod Luke uložio novac, znala je da smo samo prijatelji, rekao je svjedok obrane J.D.K. (32) na suđenju australsko-hrvatskih državljana Luku Grgu i Adrianu Matak koje se tereti za pet prijevara ‘teških’ 350.000 eura.

Podsjetimo, Luki i njegovoj supruzi Adriani na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sude zbog optužbi da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za ukupno 350.000 eura lažno im predočavajući da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala. Supružnici Matak, koji uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, tvrde da nisu krivi te ne priznaju imovinsko-pravne zahtjeve kojima oštećenici od njih traže povrat novca.

Svjedok obrane je na današnjem suđenju rekao kako nema saznanja o potencijalnim pritiscima ili prevarama u vezi s parom Matak.

- Poznajem zajedničkog prijatelja F.K., preko Mataka, odnosno kroz njihovo društvo, a kad su oni bili uhićeni ja sam dobio poziv od F.K. tog popodnevna kad sam se vozio kod frenda na svadbu te me pitao jesam li čuo vijesti da su naši prijatelji uhićeni. Kad mi je rekao da će ići na dugo vremena u zatvor, te ako imam nekih dugova kod njih da mogu to kod njega prijaviti. Mogu dodati da mi je rekao da će to izaći u medijima do ponedjeljka ujutro, a ja sam zato mojem prijatelju J.M. odmah u nedjelju nakon svadbe rekao da su uhićeni, a kako ne bi bio iznenađen i kako ne bi saznao iz medija. Jednako tako mi je rekao da su isti uhićeni n aerodromu s putovnicama kako bježe, dok sam kasnije saznao da su uhićeni kod kuće. Ja u početku nisam znao što vjerovati, no nije mi to sve štimalo - rekao je svjedok u svom iskazu.

Dodao je kako ne poznaje druge ljude kojima su Matakovi ostali dužni.

- F.K. me pitao poznajem li još neke ljude, kojima Matak duguje. Ja sam mu rekao da osim kolege s posla, J.M., ne znam nikoga drugog. Mogu reći da me je pritiskao da ih prijavim i to više puta, ali sam mu rekao da ja za to nemam razloga. Ja sam J.M. rekao da prijavi ako mu Matak nešto duguje te je on prijavio sve policiji. Meni F.K. nije nudio novac, ali mi je rekao da ako nemam novca, oko 800-900 eura za potrebe pravnika, da mi on može posuditi novac kako bi ih prijavio - odgovarao je svjedoka na upite odvjetnice Jadranke Sloković, koja zastupa Luku Mataka.

- Ne znam je li netko radio pritisak na J.M - kratko je dodao svjedok.

Potom se svjedok osvrnuo na zajedničkog prijatelja koji je odrastao s oštećenim F.K. u Sydneyu.

- Taj prijatelj je odrastao s F.K. u Sydneyu te su nastavili prijateljstvo. Meni je taj prijatelj rekao da se ne osjeća oštećenim no svejedno je išao prijaviti Mataka - rekao je svjedok, koji je svjedočio da pak poznaje još jednu oštećenu osobu, ali da s njom nije u kontaktu.

- I.R. je moja bivša kolegica s posla s kojom sam radio 2018. i 2019., a nakon toga se vise nismo družili. Znam da me je pitala poznajem li Luku i to taman negdje kad sam joj rekao da Luka ima curu, na što je ostala iznenađena. Ona nije znala Andrianu, u to vrijeme je nije upoznala, a i ja ne znam je li ju je poslije upoznala - rekao je svjedok. Drugooptužena Adriana se kratko nadovezala na raspravi kako spomenutu I.R. prvi put u životu vidjela na raspravi na sudu.

Na pitanja odvjetnice oštećenih o tome kad je odlučio uložiti kod Luke Mataka, svjedok je rekao kako je to odlučio kad je s Lukom razgovarao u vlaku dok su se vozili po Engleskoj, gdje je on živio, a svjedok je bio na postdiplomskom.

- Luka mi je rekao da ako želim praksu da mogu uložiti te da je pravo vrijeme jer je cijena nafte najniža, a to mislim u ožujku 2020., te sam tada i uložio. Uložio sam tako da sam prebacio novac na njegov račun u banci. Nisam sklapao nikakav ugovor. Znam da je Luka tad imao registrirani biznis u Londonu, a ja sam isto vidio na internetu, s time da su tad Matakovi živjeli u Londonu, a firma se zvala The Matak group ili skraćeno TMG. A znao sam i da je Luka broker po struci budući da mi je to rekao Luka. Mogu reći da za vrijeme ulaganja nisam tražio nikakve izvještaje od Luke jer sam mu vjerovao te mislim da smo usmeno razgovarali o mom ulaganju, mislim da o istome nije bilo pisanih tragova - rekao je svjedok.

Kaže da je imao veliko povjerenje u Luku jer mu je pomogao oko ispita na fakultetu.

- Mogu reći da sam ja u Zagrebu završio postdiplomski studij financija i bankarstva, a kad sam imao ispite molio sam Luku da mi pojasni materiju te sam zbog toga imao odlične rezultate. Prednjačio sam pred drugim studentima sa svojim praktičnim znanjem u kojem mi je Luka pomogao te sam uvidio da Luka nije neznalac ili lajbek te je stručan u svom poslu - zaključio je svjedok.

Inače, tijekom istrage policajci su pretražili ukupno 19 uređaja, mobitela, tableta koje su koristili optuženi, a kako sud ne bi gubio vrijeme pregledavajući sav sadržaj, stranke su dobile zadatak pregledati podatke i predložiti kao dokaz ono što im je bitno za postupak. Još se čekaju i podaci koje je Državno odvjetništvo zatražilo od Velike Britanije vezano za račune koje Luka ondje ima, kao i podatak vodi li se i ondje kakav kazneni postupak.

Supružnici na suđenje dolaze sa slobode. Adriana je uz mjere opreza puštena još u siječnju ove godine, a Luka početkom travnja nakon što je uplatio jamstvo u iznosu od 276.000 eura, od čega je 100.000 eura bilo u gotovini, dok je ostatak jamčio upisom na obiteljsku nekretninu. Budući da oboje uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, morali su predati dokumente, ne smiju napuštati zemlju i moraju se redovito javljati policiji.

M. J., kojeg je svjedok spominjao svjedočio je na jednom od ranijih ročišta.

- Luka me tri godine zavlačio i držao u uvjerenju da na računu imamo 980.000 eura, no kad sam ga tražio da mi isplati 20.000 eura tvrdio je da ne može pa sam morao posuditi od obitelji kako bih riješio stambeno pitanje - kazao je IT konzultant.

Luku je upoznao preko Adriane koja mu se javila jer je radio projekt u turizmu. Iako do suradnje nije došlo razvili su prijateljski odnos, a 2018. mu je javila da je upoznala sadašnjeg supruga i da je jako sretna.

- Pričala je da je on uspješan menadžer hedge fonda, a negdje u listopadu 2019., dok su bili u Zagrebu, smo se upoznali. Luka je predložio da se nađemo nasamo i porazgovaramo o ulaganju budući da sam ja imao nešto ušteđevine iz prijašnjih projekata. Bilo je to vrijeme Brexita, Luka je rekao da je to odlična prilika da se uključimo i dobro zaradimo - prisjećao se konzultant. Luka ga je uvjerio da nema nikakvog rizika te mu je on početkom prosinca 2019. transferirao 50.000 eura na privatni račun.

- Tvrdio je da su u Hrvatskoj zastarjeli zakoni i da ne može odavde prebaciti novac na hedge fond nego će otvoriti tvrtku u Londonu. Vjerovao sam mu, a on mi je slao izvješća u kojima je prikazivao našu dobit. U još dva navrata, početkom siječnja 2020. i 28. travnja iste godine prebacio sam mu ukupno 31.500 eura. Bilo je pritisaka da uložim još, ali došao sam do svog limita - prisjećao se M. J.

U kolovozu 2022. slučajno ih je sreo na Korčuli i, kazao je, dao mu ultimatum da mu ulog vrati do kraja te godine. Ništa mu nije uplatio pa je u ožujku 2023. počeo raditi pritisak na Luku.

- Počeo me izbjegavati, a zatim mi se u svibnju 2023. javio njegov odvjetnik s prijedlogom otplatnog plana i zahtjevom da potpišemo ugovor o povjerljivosti. Tad sam i ja angažirao odvjetnika i ubrzo prestaje sva naša komunikacija - ispričao je oštećenik, koji je naknadno doznao za još neke Lukine žrtve u Engleskoj i Australiji.