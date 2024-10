'Luka me angažirao da pokušam dogovoriti otplatu 81.500 eura na rate s jednim od oštećenika'

Luka Matak me kontaktirao početkom svibnja 2023. vezano uz situaciju s M. J., koji mu je platio 81.500 eura da investira za njega. Od Luke je tražio povrat uloženog plus zaradu od ulaganja, a moj je zadatak bio pokušati dogovoriti povrat u kontaktu s M. J., svjedočio je odvjetnik Ivan Ž., kojeg je Luka Grgo Matak angažirao da pokuša dogovoriti otplatni plan s jednim od oštećenika koji ga terete za prijevaru.

Podsjetimo, Luki i njegovoj supruzi Adriani na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sude zbog optužbi da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za ukupno 350.000 eura lažno im predočavajući da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala. Supružnici Matak, koji uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, tvrde da nisu krivi te ne priznaju imovinsko-pravne zahtjeve kojima oštećenici od njih traže povrat novca.

- Matak mi je objasnio da mu je novac na računima u inozemstvu i da zbog limita ne može transferirati veći iznos. Poslali smo mail M. J. s idejom da se potpiše ugovor o tajnosti tzv. NDA. Nekoliko dana nakon toga javio mi se odvjetnik Marko Bohaček s punomoći M. J. i tražio određenu dokumentaciju od Mataka vezano uz dokumentaciju banaka i postojanje sredstava na tim inozemnim računima. Prenio sam to Mataku, no dokumentaciju nije dostavio - prisjećao se odvjetnik, kojeg je Matak oslobodio obveze čuvanja odvjetničke tajne kako bi mogao reći što zna o slučaju.

Tijekom te komunikacije s M. J. i odvjetnikom Bohačekom, Ivan je u Matakovo ime predložio otplatni plan prema kojem bi taj iznos namirili u šest rata.

- Oni na to nisu pristali. Protiv M. J. smo podnijeli i kaznu prijavu, mislim zbog iznude, jer je, prema riječima gospodina Mataka, pokušao raditi pritisak na njega. Slao mu je poruke, a koliko se sjećam, sporna je bila i internetska stranica za koju je Matak mislio da ju je M. J. napravio - kazao je odvjetnik.

Tijekom istrage policajci su pretražili ukupno 19 uređaja, mobitela, tableta koje su koristili optuženi, a kako sud ne bi gubio vrijeme pregledavajući sav sadržaj, stranke su dobile zadatak pregledati podatke i predložiti kao dokaz ono što im je bitno za postupak. Još se čekaju i podaci koje je Državno odvjetništvo zatražilo od Velike Britanije vezano za račune koje Luka ondje ima, kao i podatak vodi li se i ondje kakav kazneni postupak.

Supružnici na suđenje dolaze sa slobode. Adriana je uz mjere opreza puštena još u siječnju ove godine, a Luka početkom travnja nakon što je uplatio jamstvo u iznosu od 276.000 eura, od čega je 100.000 eura bilo u gotovini, dok je ostatak jamčio upisom na obiteljsku nekretninu. Budući da oboje uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, morali su predati dokumente, ne smiju napuštati zemlju i moraju se redovito javljati policiji.

M. J., kojeg je svjedok spominjao svjedočio je na jednom od ranijih ročišta.

- Luka me tri godine zavlačio i držao u uvjerenju da na računu imamo 980.000 eura, no kad sam ga tražio da mi isplati 20.000 eura tvrdio je da ne može pa sam morao posuditi od obitelji kako bih riješio stambeno pitanje - kazao je IT konzultant.

Luku je upoznao preko Adriane koja mu se javila jer je radio prijekt u turizmu. Iako do suradnje nije došlo razvili su prijateljski odnos, a 2018. mu je javila da je upoznala sadašnjeg supruga i da je jako sretna.

- Pričala je da je on uspješan menadžer hedge fonda, a negdje u listopadu 2019., dok su bili u Zagrebu, smo se upoznali. Luka je predložio da se nađemo nasamo i porazgovaramo o ulaganju budući da sam ja imao nešto ušteđevine iz prijašnjih projekata. Bilo je to vrijeme Brexita, Luka je rekao da je to odlična prilika da se uključimo i dobro zaradimo - prisjećao se konzultant. Luka ga je uvjerio da nema nikakvog rizika te mu je on početkom prosinca 2019. transferirao 50.000 eura na privatni račun.

- Tvrdio je da su u Hrvatskoj zastarjeli zakoni i da ne može odavde prebaciti novac na hedge fond nego će otvoriti tvrtku u Londonu. Vjerovao sam mu, a on mi je slao izvješća u kojima je prikazivao našu dobit. U još dva navrata, početkom siječnja 2020. i 28. travnja iste godine prebacio sam mu ukupno 31.500 eura. Bilo je pritisaka da uložim još, ali došao sam do svog limita - prisjećao se M. J.

U kolovozu 2022. slučajno ih je sreo na Korčuli i, kazao je, dao mu ultimatum da mu ulog vrati do kraja te godine. Ništa mu nije uplatio pa je u ožujku 2023. počeo raditi pritisak na Luku.

- Počeo me izbjegavati, a zatim mi se u svibnju 2023. javio njegov odvjetnik s prijedlogom otplatnog plana i zahtjevom da potpišemo ugovor o povjerljivosti. Tad sam i ja angažirao odvjetnika i ubrzo prestaje sva naša komunikacija - ispričao je oštećenik, koji je naknadno doznao za još neke Lukine žrtve u Engleskoj i Australiji.