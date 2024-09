Ostao bez više od 150.000€: 'Tata ni ne zna da smo zbog Mataka ostali bez ušteđevine’

Otac mi je lošeg zdravlja. Da zna da smo ostali bez novca, poglavito bez 100.000 kanadskih dolara (66.950 eura) koje su moji roditelji štedjeli za njegovo umirovljenje, mislim da bi odmah imao srčani udar i umro, plačući je rekao menadžer iz Kanade koji je, kako tvrdi, zbog Luke Grge Mataka ostao bez ukupno 226.720 CAD (151.788 eura).

Taj iznos potražuje od Luke i njegove supruge Adriane Matak odštetnim zahtjevom.

Podsjetimo, supružnike se tereti da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za ukupno 350.000 eura tvrdeći da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala. Oboje su se na početku suđenja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu izjasnili da nisu krivi te ne priznaju imovinsko-pravne zahtjeve kojima oštećenici od njih traže povrat novca.

Oboje na suđenje dolaze sa slobode. Adriana je uz mjere opreza puštena još u siječnju ove godine, a Luka početkom travnja nakon što je uplatio jamstvo u iznosu od 276.000 eura, od čega je 100.000 eura bilo u gotovini, dok je ostatak jamčio upisom na obiteljsku nekretninu. Budući da oboje uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, morali su predati dokumente, ne smiju napuštati zemlju i moraju se redovito javljati policiji. Adriana, koja je na posljednjem ročištu u travnju bila u visokoj trudnoći, u međuvremenu je rodila te su supružnici po drugi put postali roditelji.

Svjedok koji je na sud došao u pratnji majke ispričao je da je Luku i Adrianu Matak upoznao u kolovozu 2022. u jednoj vinariji na Korčuli.

- Počeli smo razgovarati i on je rekao da radi s investicijama. Vidjeli smo se još dva-tri puta na Korčuli, a onda smo razmijenili kontakte. Prvi iznos koji sam dao Luki da uloži bio je 13.000 američkih dolara (11.740 eura) u studenome 2022. Htio sam početi s manjim iznosom da vidim hoće li sve biti u redu. On me stalno kontaktirao, objašnjavao kako je dobro vrijeme za investiranje, slao mi informacije o tržištu i slično. Sve se činilo normalnim - rekao je svjedok.

U prosincu 2022. poslao mu je još 7400 CAD (oko 5000 eura), a potom u siječnju 2023. oko 18.000 USD (16.260 eura).

- U svibnju 2023. poslao sam mu još 53.000 eura i 100.000 CAD (66.950 eura). Rekao sam mu da je to ušteđevina mojih roditelja i da planiraju kupiti kuću na Korčuli nakon što on ode u mirovinu. Naglasio sam mu da taj novac moram dobiti natrag do rujna i on je rekao da neće biti problema - rekao je svjedok.

U kolovozu 2023. rekao je Luki da pripremi novac kako bi ga mogao podići do rujna.

- Tad mi je postalo sumnjivo. Počeo je govoriti da ima problema, da banka ne valja, da ne može podići novac, da je neka odgoda. Zabrinuo sam se i počeo istraživati online. Naišao sam na stranicu na kojoj je bilo ime Luke Grge i pisalo je da je riječ o prevarantu. Na stranici je bio kontakt nekog Marka iz Australije i ja sam ga kontaktirao - prisjećao se svjedok, koji je potom kontaktirao grupu oštećenika koja je pripremala tužbu u Hrvatskoj.

- Kad sam saznao da sam prevaren pao sam u depresiju, dva tjedna nisam izlazio iz kuće. najveći problem bio mi je zbog oca jer je taj novac bio za njegovu mirovinu. Izgubio sam i sve poslovne prilike jer se u posljednjih godinu dana osjećam jako loše. Dao sam mu i kontakte nekih članova svoje obitelji jer me pitao poznajem li još nekoga tko je zainteresiran za ulaganje. I tu su nastali problemi te neki više ne razgovaraju sa mnom - kazao je.

Na pitanje Lukine braniteljice Jadranke Sloković potvrdio je da mu je Luka Grgo Matak dao dvije bjanko zadužnice na maksimalni iznos od 150.000 eura.

- U to vrijeme dok sam ja počeo tražiti novac natrag, u kolovozu 2023., Luka me pokušavao nagovoriti na još jedno ulaganje jer sam trebao dobiti novac od drugog posla. Taj novac, na kraju nisam ni dobio jer je to drugo ulaganej propalo. Njegove zadužnice nisam pokušao unovčiti jer mi je jedan oštećenik iz Hrvatske s kojim sam bio u kontaktu rekao da je i on dobio zadužnicu od Luke i da je nije mogao unovčiti jer Luka nema novca na računu. Nisam osobno provjeravao stanje Lukina računa - odgovorio je.

