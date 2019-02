'Jezerinac ovako svjesno širi lažne vijesti među vjernicima'

Monsinjor Jezerinac je ipak obrazovan čovjek i ovako svjesno širi vjerničkim svijetom ‘fake news’ (lažne vijesti). Inače, Hrvatska je poznata po tome da se s oltara šire takvi mitovi, rekao je Milas.

Jezerinac je na 25. obljetnici Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije Sveti Valentin govorio i o pobačaju.

- Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama, pozivajući se na ženina prava, kao da dijete nema ta ista prava. I znate što se radi od mesa te djece? Ako niste znali, najskuplji parfemi - rekao je.

Liječnici s kojima smo razgovarali također su zgroženi Jezerinčevom izjavom.

- To prvi put u životu čujem. Ovo mi je prvi glas, niti znam da se takvo nešto ikada dešavalo - rekao nam je ginekolog Dubravko Lepušić, koji poziva da se prekide trudnoće sprečava edukacijom te besplatnom kontracepcijom. Tad, kaže, neće biti priča o tome kakav je abortus, koliko ih ima i što se radi s odbačenim plodovima.

Jezerinčeva izjava izazvala je zgražanje i ginekologa Ivana Fistonića.

- To je potpuno netočno, neutemeljeno i proizvoljno - kaže ginekolog Fistonić.

Fistonić dodaje kako se u Hrvatskoj mrtvorođeni plodovi, kao i posteljice, kremiraju. Živorođeni se plodovi bilo koje dobi, koji zbog bilo kojeg razloga, primjerice nezrelosti, preminu u rodilištu ili bolnici, zapravo predaju obitelji i pokapaju se.

Biskup spominje praksu koja se ne provodi

Sličnu stvar priča nam i predstojnik Klinike za ženske bolesti u Petrovoj, prof. dr. Slavko Orešković. Petrova bolnica, kaže, zasigurno ne provodi praksu koju spominje biskup. U slučaju da je riječ o patologiji, odnosno spontanim pobačajima, napominje, fetus se šalje na Zavod za patologiju, gdje se obavlja patohistološka analiza, a nakon toga se zbrinjava kao biološki materijal.

- Što se tiče ostatka fetusa nakon namjernih pobačaja, oni su također biološki materijal koji se stavlja u posebne spremnike i potom vozi u spalionice - pojašnjava Orešković.

Ginekolozi s kojima smo razgovarali objasnili su nam i kako se ponekad u svijetu posteljica može koristiti u industriji, no nikako odbačeni fetusi.

- Posteljično tkivo bogato je kolagenom tipa I i II, elastin hidrolizatom koji poboljšava kvalitetu kože i smekšava kosu. Enzim leucin aminopeptidaza koristi se u proizvodnji lijekova za povišen krvni tlak, a relaksin igra značajnu ulogu u regulaciji kardiovaskularne funkcionalnosti kroz relaksaciju krvnih žila. Činitelji zgrušavanja krvi se koriste u izradi preparata za kontrolu zgrušavanja krvi - objašnjava nam ginekolog Fistonić.

Dakle, u nekim se slučajevima mogu uzimati enzimi iz posteljice, i to kao prevencija bolesti poput leukemije i drugih malignih bolesti, ali to ne uključuje “preradu mrtvih beba”. Naime, stanice krvi iz pupkovine visoko su vrijedne matične stanice koje imaju sposobnost stvaranja različitih tkiva i organa, odnosno stvaranja stanica koštane srži i imunološkog sustava. Roditelji se na to odlučuju u slučaju da se jednom kod djeteta pojavi bolest kod koje bi te stanice mogle pomoći.

B.a.B.e.: Izjava oslikava stav Crkve prema ženama

Jezerinac nije prvi koji je s ovakvim biserom izletio u javnost. Američke pro-life udruge koje se zalažu za zabranu abortusa, poput Božje djece za život, optuživale su kozmetičke divove da u kreme za uljepšavanje stavljaju odbačene fetuse.

The New York Times je prije dvije godine izvijestio o istrazi u klinici Planned Parenthood, koju se sumnjičilo da je umiješana u trgovinu tkivom fetusa. No ništa od optužbi nije dokazano. Ukupno je, zbog prijava konzervativnih udruga, u SAD-u pokrenuto pet kongresnih istraga, ispitivale su se prijave u 12 saveznih država i potrošili milijuni dolara da se dokažu tvrdnje o navodnoj trgovini fetusima, ali ništa od prijava nije potvrđene. Unatoč svemu lažne tvrdnje o trgovini tkivom fetusa u kozmetičkoj industriji ne prestaju se širiti, a i web je danas pun lažnih i montiranih videosnimki navodnih uzimanja tkiva s fetusa.

Jezerinčeva izjava zgrozila je i članice udruge B.a.B.e.

- Izjava nažalost, oslikava generalni stav Katoličke crkve prema pravima žena. Posljedica takvih izjava je širenje moralne panike - kažu u udruzi.

Na skupu na kojem je govorio Jezerinac bila je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Iz njenog ureda priopćili su da je bila ‘samo na službenom dijelu’, a biskup je spornu rečenicu izrekao na misi, na kojoj predsjednica nije bila. Izjavu nije htjela komentirati.

O tome kako se parfemi doista rade pitali smo Tomislava Vrbaneca iz Hrvatske parfemske kuće.

- U parfemima koristimo sintetske sastojke. Ne možete dobiti dozvolu za prodaju na tržištu EU ako ne poštujete norme EU, koje propisuju da su zabranjeni sastojci bilo kakvog životinjskog ili ljudskog podrijetla - objasnio je Vrbanec.