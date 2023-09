Jeziva ispovijest žrtve klana Velje Nevolje: 'Vezali su me, a onda tukli i silovali tri dana...'

Ovog tjedna u Beogradu nastavlja se suđenje članovima kriminalne skupine koju su, tvrdi tužiteljstvo, predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. Njihov klan optužen je za sedam ubojstava, ali i razne druge zločine, uključujući silovanje.

Kako piše Kurir, pred sudom bi se danas trebao pojaviti i svjedočiti muškarac koji je preživio zlostavljanje zloglasnog klana.

Njega su, pišu srpski mediji, članovi klana tri dana tukli i seksualno zlostavljali u prostorijama na stadionu Partizana koje su koristili .

- Želim zaboraviti ta tri dana. Da ta trauma ne bude u mojem životu - kazao je zlostavljani mladić, piše Kurir.

Njemu se život pretvorio u pakao sredinom listopada 2020. godine. Iz jednog manjeg grada došao je u Beograd, gdje se fotografirao na raznim mjestima. Kod stadiona Partizana pojedinci iz navijačkih krugova su ga prepoznali i optužili da je došao uhoditi Belivuka, poznatog i kao Velja Nevolja, i Miljkovića.

- Slikao sam selfie kod stadiona kad su me uhvatili. Povukli su me, udarali i odveli u taj prostor. Stavili su mi lisice i vikali su da sam došao tu 'pratiti Velju'. Ponavljao sam im da sam se samo fotografirao - ispričala je žrtva.

Držali su ga tri dana, tukli ga i držačem sjekire te seksualno zlostavljali štapom za biljar... Mislio je da neće preživjeti.

Jednu večer u prostorije u kojim su ga držali došle su i neke djevojke te se klan ispred njih nastavio iživljavati na ovom mladiću.

- Vezanog su me udarali štapom za biljar po leđima i vratu. Pao sam na pod, štap se slomio. Treći dan došli su Belivuk i Miljković. I oni su me tukli, poslije su me natjerali da se skidam i udarali po nogama i glavi. Molio sam ih da me puste - nastavlja sa svjedočanstvom žrtva.

Na kraju su ga ipak odlučili pustiti. Rekli su mu da se ne vraća u Beograd i da ništa ne priča okolo jer će ga likvidirati.

- Tri i pol dana su me držali bez hrane i vode - priča nesretni muškarac koji će se ovog tjedna pojaviti pred sudom.

Podsjetimo, Belivuk i nekolicina njegovih suradnika uhićeni su početkom veljače 2021. godine. Veljko Belivuk je godinama bio navijač i radio je kao osiguranje raznih beogradskih klubova i splavova, a o njemu se u javnost počelo govoriti nakon napada na osiguranje bivšeg direktora Partizana. Policija ga tereti da je vodio jedan od najvećih klanova na Balkanu. Belivuk, koji je u operativnim policijskim podacima obilježen kao jedan od najopasnijih ljudi beogradskog podzemlja i bliski suradnik ozloglašenog crnogorskog "kavačkog klana" i vođa njihovog beogradskog ogranka, uhićen je u jednoj od najvećih policijskih akcija u zadnjih nekoliko godina i njegova grupa sumnjiči se za brojna ubojstva, otmice, mučenja, ali i dilanje drogom.

Prema navodima optužnice, koju je tužiteljstvo podiglo protiv klana, sva ubojstva su počinjena u kući u Ritopeku. Kako se sumnja, žrtve su na prijevaru namamili ili otimali, potom ih brutalno mučili, ubijali i mljeli u industrijskoj mašini za mljevenje mesa, a potom ostatke prosipali u Dunav.