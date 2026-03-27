Jeziva priča iz Švedske: 'Otišao sam na pogreb prijatelja, a u lijesu je bila moja majka...'

Nevjerojatan i potresan slučaj dogodio se u švedskom gradu Södertäljeu, gdje je bolnica zamijenila tijela dvoje preminulih pacijenata. Pogreška je dovela do bizarne situacije u kojoj je sin jedne od preminulih osoba prisustvovao sprovodu vlastite majke, misleći da se oprašta od poznanika.

Zamijenjena su tijela 78-godišnje žene i jednog starijeg muškarca. Obitelj preminulog muškarca tijekom priprema za pogreb primijetila je da je tijelo neobično maleno, budući da je pokojnik bio gotovo 20 centimetara viši od žene čije su tijelo greškom preuzeli. Kada su bolničkom osoblju izrazili sumnju, dobili su nevjerojatan odgovor - da se "tijela nakon smrti mogu smanjiti". U šoku i tuzi, obitelj je prihvatila objašnjenje i nastavila s organizacijom pogreba, piše portal Aftonbladet.

Obje obitelji pripadaju vjerskoj zajednici mandejaca, čiji običaji nalažu umatanje tijela preminulih u bijele pokrove. Upravo je ta praksa vjerojatno pridonijela tome da zamjena ne bude odmah uočena. Sin preminule žene, koji je poznavao drugu obitelj, došao je na sprovod kako bi im izrazio sućut. Cijelo je vrijeme bio prisutan na obredu i pokopu vlastite majke, nesvjestan tragične zamjene koja se dogodila.

Propust je otkriven tek tjedan dana kasnije, kada je obitelj 78-godišnjakinje kontaktirala bolnicu radi preuzimanja tijela. Tada im je rečeno da je njezino tijelo već napustilo bolnicu.

Uprava bolnice Södertälje priznala je tešku pogrešku, uputila duboku ispriku ožalošćenim obiteljima i pokrenula internu istragu kako bi se utvrdilo kako je do zamjene moglo doći. Obitelji su najavile prijavu Inspektoratu za zdravstvo i socijalnu skrb te razmatraju daljnje pravne korake.

