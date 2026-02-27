Švedski operator najavljuje 6,5 mlrd € ulaganja u elektromreže

Švedski operater Svenska Kraftnat objavio je da će uložiti 70 milijardi švedskih kruna (6,5 milijardi eura) u elektromreže između 2027. i 2029. godine, podigavši planirani iznos u odnosu na prošlogodišnji poslovni plan za čak 25 posto.

Većina ulaganja bit će usmjerena u povećanje prijenosnog kapaciteta u glavnoj mreži i u modernizaciju dijelova koji su na kraju tehničkog roka trajanja i treba ih zamijeniti.

Najveći iznosi rezervirani su za najjužnije elektroenergetsko područje (SE4), u području Stockholma i duž obale Norrlanda.

Svenska kraftnat namjerava usmjeriti novac i u inicijativu NordSyd, koja će povećati prijenosni kapacitet između područja ponude SE2 i SE3 za 800 MW do 2029. godine i poboljšati protok energije između sjevera i juga Švedske.

Početkom tjedna talijanski Enel najavio je oko 26 milijardi eura u elektroenergetske mreže do 2028. godine. Otprilike 55 posto iznosa rezervirali su za matičnu Italiju, a ostatak će biti "raspodijeljen između Iberije i Latinske Amerike", stoji u strateškom planu talijanske kompanije.

Za mreže u Španjolskoj, gdje Enel posluje preko Endese, predviđeno je 5,5 milijardi eura. U planu za razdoblje od 2023. do 2025. za Španjolsku su bili predvidjeli oko četiri milijarde eura ulaganja.