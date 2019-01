Jeziva scena iz bolnice: Bebici zalijepili usta ljepljivom trakom

Majka iz Rusije napala je bolnicu zbog kako kaže 'užasnog načina' na koji se bolnica odnosi prema njezinoj bebi staroj 12 tjedana.

- Oni koji imaju slabe živce ne trebaju gledati taj video. To je perinatalni dio, a beba je u hladnoj prostoriji. Bebi je duda zalijepljena ljepljivom trakom iako ima problema s plućima - napisala je žena uz ovu snimku koja je objavljena na internetu.

Ubrzo su komentatori počeli pisati bijesne i oštre komentare protiv bolnice.

No u bolnici su rekli da nisu oni zalijepili bebi dudu. Policija je pokrenula istragu. U međuvremenu su neki ruski mediji objavili da je majka priznala kako je ona bebi zalijepila dudu no policija to nije službeno potvrdila, piše Blic.