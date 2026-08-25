JEZIVI DETALJI Otac gledao kako mu auto udara ženu i djecu u Srbiji. Kći (5) je preminula

Kraljevo je zavijeno u crno nakon stravične prometne nesreće u ponedjeljak navečer u kojoj je život izgubila petogodišnja djevojčica. Automobil je izletio s ceste i na pločniku udario nju, njezinu majku i mlađeg brata tijekom šetnje, piše Telegraf.rs.

Nesreća se dogodila oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljuna. Četveročlana obitelj - otac, majka, petogodišnjakinja i dječak star godinu i pol u kolicima - mirno je šetala pločnikom. Tragedija je nastupila kada je mlađi vozač, zbog neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom. Auto se prvo sudario s drugim vozilom, a potom silovito preletio rubnik i uletio među pješake. Otac je uspio skočiti u stranu, izbjegavši nalet, no nemoćno je gledao kako vozilo udara u njegovu suprugu i djecu.

​- Čuo se strahovit prasak, a onda i jauci. Auto je doslovno pokosio majku i djecu. Prizor zgužvanih dječjih kolica nikad neću zaboraviti - ispričao je očevidac.

Lavovska borba liječnika za živote

Djevojčica je s teškim ozljedama glave i unutarnjih organa hitno prevezena u dječju kliniku u Beogradu. Unatoč golemim naporima liječnika, njezino srce nije izdržalo te je podlegla ozljedama]. Njezin mlađi brat također je s teškim ozljedama glave prebačen u Beograd, gdje se liječnici bore za njegov život. Majka je hospitalizirana u Kraljevu s teškim tjelesnim ozljedama i oporavlja se od fizičkih trauma, dok je obitelj u dubokom šoku.

Policija u Kraljevu obavila je očevid, a vozač je odmah priveden. Nadležno tužiteljstvo naložilo je detaljnu istragu, koja uključuje alkotest, analizu krvi i vještačenje brzine vozila.

Stanovnici te ulice već dugo upozoravaju na opasnosti na toj dionici i apeliraju na vozače da smanje brzinu, posebno u blizini šetališta kojim prolazi velik broj roditelja s djecom. Građani Kraljeva u šoku pale svijeće na mjestu gdje je obiteljska šetnja tragično prekinuta.

*uz korištenje AI-ja

