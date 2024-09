Užasni detalji sa suđenja silovateljima Gisele Pelicot: 'Bilo mi je jezivo što je hrkala...'

U Francuskoj se nastavlja suđenje u stravičnom i mučnom slučaju silovanja Gisele Pelicot (71) koju je suprug Dominique Pelicot (71) gotovo cijelo jedno desetljeće drogirao, a onda pozivao strance u njihov dom da je siluju dok je ona bez svijesti. Pelicot, kojeg su u međuvremenu prozvali čudovištem iz Avignona, sve je gledao i snimao.

Među optuženima za silovanje najmlađi je 26-godišnji Joan Kawai koji je sada dao svoj iskaz na sudu. Njega su uhitili u jednoj od vojarni francuske vojske nakon što je policija pronašla njegove podatke na uređajima koje je posjedovao Giselin suprug Dominique. Kawai je na suđenju kazao kako mu je bilo ''neobično'' što je Gisele hrkala.

Kawai je jedan od 50 muškaraca kojima se sudi za silovanje, a Dominique Pelicot ga je u studenom 2019. godine pokupio i doveo u svoj dom. Tamo je gledao Pelicota kako ima odnos sa svojom suprugom koja je bila drogirana i spavala je. Nakon toga je Pelicot pozvao i Kawaija da siluje njegovu suprugu. Kawai kaže da je primijetio da žena ''izgleda kao da hrče'', prenosi Daily Mail mučne detalje sa suđenja.

Kawai je na sudu ispričao kako je Pelicota upoznao na web stranici za swingere koja je u međuvremenu ugašena.

- Rekao je da traži nekoga tko bi mogao zadovoljiti njegovu ženu. Stekao sam dojam da se ona složila, a rekao je da njoj to neće biti prvi put. Kad sam došao, rekao mi je da operem ruke. Skinuo sam se u hodniku, popili smo čašu viskija. Rekao mi je da zagrijem ruke na radijatoru. Ušli smo u spavaću sobu. Gospođa je bila na krevetu, gola od struka prema dolje. Prvo je on s njom imao odnos, a onda mi je dao upute - rekao je Kawai na sudu.

Budući da je žena hrkala, Kawai je kazao kako je upitao Pelicota što se događa, a ovaj mu je odgovorio kako njegova supruga uzima tablete za spavanje.

- To mi je bilo jezivo. Pitao sam ga je li to normalno kad sam se drugi put vratio, no nije mi odgovorio. To me zabrinulo. Trebao sam prijaviti - rekao je Kawai na sudu.

Sudac ga je pitao smatra li on da muž može dati pristanak u ime svoje žene.

- Mislim da ne - odgovorio mu je Kawai.

Dominique Pelicot je sve i snimao, a sudac je potom čitao opis snimke na kojoj Kawai siluje Gisele Pelicot. S obzirom na mučne detalje te snimke, čak je i sudac imao poteškoća s čitanjem te mu je u nekoliko navrata pucao glas.

Kawai je u domu Pelicotovih bio dva puta, a treći dolazak mu je Dominique Pelicot na kraju otkazao.