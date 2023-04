Jimmy Stanić otkrio zašto ide u Domovinski pokret: 'Dosta mi je da se stalno radi protiv države'

Mi se bavimo glazbom, i mi smo glazbenici nismo političari. Nemam ništa protiv nikoga, ali isto tako ne želim da itko ima nešto protiv nas. Malo smo razmišljali te smo na prijedlog našeg prijatelja Mateša, koji nas je preporučio, te Stjepanu Tuđmanu, rekao nam je hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić, koji je sa suprugom Barbarom Stanić potpisali pristupnicu u Domovinski pokret.

POGLEDAJTE VIDEO: Jimmy Stanić (94) otkriva nam sve o kućicama kojih je izradio na tisuće

Na potpisivanju su bili predsjednik DP-a Ivan Penava, predsjednik DP-a Zagreb Igor Peternel, tajnik DP-a Zagreb Vlado Marić, sin prvog hrvatskog predsjednika Stjepan Tuđman te hrvatski slikar Antun Mateša. Stanić nam je rekao kako mu je dosta da se govori i radi protiv Hrvatske.

- To mi je bio glavni impuls da se učlanim u Domovinski pokret. Nikad nisam bio u niti jednoj stranci, ali zadnjih godina situacija u Hrvatskoj je teška. Stalno se nešto događa protiv Hrvatske. Ova Vlada nije hrvatski raspoložena, imaju vezu s raznim drugovima i toga nam je stvarno bilo dosta. Mi smo Hrvati iz Zagreba, želimo imati lijepu, mirnu Hrvatsku - rekao nam je Stanić i dodao kako će u stranci biti aktivan član.

- Za sad nemam nikakva zaduženja, bit ću obični član koji će svojim iskustvom nastojati promijeniti i pomoći ljudima da se izgradi bolja Hrvatska. Možda pomognemo da se to i napravi - dodao je hrvatski glazbenik.

Predsjednik DP-a Ivan Penava rekao je kako mu je velika čast primite Stanića u svoju stranku.

- Čast mi je i zadovoljstvo što sam imao prigodu upoznati legende hrvatske glazbene scene, velike, istinske, prave Hrvate. Velike, ali također i skromne i ponizne, sve ono što ih čini velikima. To su ljudi s velikim karijerama i životnim iskustvom koji su puno dali Zagrebu i Hrvatskoj - rekao je Penava i dodao kako nastavljaju na putu Franje Tuđmana.

- Siguran sam da je to put kojim Hrvatska mora ići, uvažavajući svoje ljude, svoje umjetnike, svoje vrijednosti, a to je ono što sigurno DP donosi na hrvatsku političku scenu, put s kojega skrenuti nećemo, put koji je davno zacrtao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Nažalost, put kojega je Hrvatska samo na trenutak zaboravila i izgubila, no s Domovinskim pokretom će ga sigurno biti u stanju pronaći - zaključio je Penava.

Najčitaniji članci