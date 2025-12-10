Obavijesti

News

Komentari 16
UVAŽILI MU ŽALBU

Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja

Apelacijski sud u Beogradu pustio je danas na slobodu Sretena Jocića, poznatijeg u javnosti kao Jocu Amsterdama. Vijest je potvrđena i u službenom priopćenju suda, prenosi Danas.

- Apelacijski sud u Beogradu donio je rješenje, kojim se uvažavanjem žalbe branitelja osuđenika, preinačava prvostupanjsko rješenje i osuđeni Sreten Jocić uvjetno otpušta s izdržavanja zatvorske kazne od 15 godina i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim da uvjetni otpust može trajati najdulje do 28. veljače 2026. godine - naveli su.

Na sahrani u Beogradu nakon dugo vremena pojavio se jedan od najpoznatijih kriminalaca na Balkanu
Na sahrani u Beogradu nakon dugo vremena pojavio se jedan od najpoznatijih kriminalaca na Balkanu | Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja'.

MEMEOVI O KEKINU Halo, Mile! Amsterdam ovdje. Grad, a ne onaj mafijaš...
Halo, Mile! Amsterdam ovdje. Grad, a ne onaj mafijaš...

Stoga se 's s razlogom može očekivati da će se osuđenik na slobodi dobro vladati, a posebno da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće počiniti novo kazneno djelo'.

Podsjetimo, Jocić je 2009. bio uhićen i optužen da je naručio ubojstvo novinara Ive Pukanića u središtu Zagreba. Međutim, u tom slučaju je 2015. pravomoćno oslobođen svih optužbi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025