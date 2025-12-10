Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Apelacijski sud u Beogradu pustio je danas na slobodu Sretena Jocića, poznatijeg u javnosti kao Jocu Amsterdama. Vijest je potvrđena i u službenom priopćenju suda, prenosi Danas.

- Apelacijski sud u Beogradu donio je rješenje, kojim se uvažavanjem žalbe branitelja osuđenika, preinačava prvostupanjsko rješenje i osuđeni Sreten Jocić uvjetno otpušta s izdržavanja zatvorske kazne od 15 godina i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim da uvjetni otpust može trajati najdulje do 28. veljače 2026. godine - naveli su.

Na sahrani u Beogradu nakon dugo vremena pojavio se jedan od najpoznatijih kriminalaca na Balkanu | Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja'.

Stoga se 's s razlogom može očekivati da će se osuđenik na slobodi dobro vladati, a posebno da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće počiniti novo kazneno djelo'.

Podsjetimo, Jocić je 2009. bio uhićen i optužen da je naručio ubojstvo novinara Ive Pukanića u središtu Zagreba. Međutim, u tom slučaju je 2015. pravomoćno oslobođen svih optužbi.