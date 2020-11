'Joe Biden ima osobine vođe i jako veliku volju. Mogao bi biti najbolji predsjednik SAD-a...'

Vidovnjakinja i hiromantičarka Mirela Marković analizirala je dlan novog američkog predsjednika. Navodi da treba paziti na bubrege, ali i srce te želudac. Tijekom života mogući su i problemi s nesanicom...

<p>Novoizabrani američki predsjednik <strong>Joe Biden</strong> političku karijeru dugu 48 godina zaokružuje ulaskom u Bijelu kuću. Bit će najstariji američki predsjednik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Evo što se može iščitati iz Bidenova dlana</strong></p><p>U danima koji slijede pred Amerikom je još nekoliko ključnih datuma. Kad se svi glasovi prebroje, savezne države moraju do 8. prosinca razriješiti sve eventualne prijepore oko elektora. Zatim se 14. prosinca sastaje elektorski kolegij, na kojemu se i službeno glasa za predsjednika i potpredsjednika SAD-a, dok bi 6. siječnja iduće godine oba doma Kongresa trebala verificirati glasove elektora. Inauguracija novoga predsjednika bit će 20. siječnja u podne ispred Kongresa.</p><p>Biden je najavio da će odmah po ulasku u Bijelu kuću potpisati nekoliko izvršnih uredbi, koje će jasno pokazati da se državna politika mijenja i da će se njegovo predsjedanje voditi drugim prioritetima te se zakleo da će u Ameriku vratiti red. Za svoj prvi potez najavio je borbu protiv korona virusa. Prema pisanju američkih medija, namjerava se ponovno pridružiti Pariškom sporazumu o klimi, povući Trumpovu odluku o povlačenju SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije, ali i ukinuti zabranu putovanja iz gotovo svih muslimanskih zemalja. </p><p>Novi američki predsjednik je u djetinjstvu mucao, ali se uspio riješiti tog problema, a život su mu obilježile tragedije. Biden je šest puta biran za senatora iz savezne države Delaware, a prvi put izabran je 1972. Bio je i potpredsjednik SAD-a u mandatu Baracka Obame. Neposredno prije njegova prvog izbora u Senat u automobilskoj nesreći poginuli su mu prva supruga i jednogodišnja kći, a dva sina su mu ozlijeđena. Biden je drugu suprugu, učiteljicu iz Pennsylvanije Jill Jacobs, upoznao 1975., a vjenčali su se dvije godine kasnije. Dobili su kćer Ashley. I sam Joe Biden bio je na rubu smrti. Dva puta je preživio tešku moždanu aneurizmu. No 2015. godine Bidena je zadesila nova tragedija. Njegov najstariji sin Beau, koji je bio glavni državni tužitelj savezne države Delaware i razmišljao o kandidaturi za guvernera, umro je od tumora na mozgu.</p><p>Vidovnjakinja i hiromantičarka <strong>Mirela Marković</strong> za 24sata analizirala je dlan novog američkog predsjednika. Iščitala je da ima osobine vođe i jako veliku volju, pa je ne čudi što je na izborima pobijedio <strong>Donalda Trumpa</strong>.</p><p>Marković navodi kako će biti vrlo dobar predsjednik te ističe da se na njega može računati. Prognozira i da bi Biden mogao biti jedan od najboljih predsjednika SAD-a.</p><p>- Uspješan je, otvoren, dobar organizator i govornik. Zagarantiran mu je veliki uspjeh, do kojeg je u životu dolazio sam - rekla je Marković. </p><p>Napominje kako je Biden čovjek koji se oslanja na intuiciju, ali i da je jako vezan uz obitelj. Kada je u pitanju zdravlje Marković navodi da novi američki predsjednik mora paziti na bubrege, ali i srce i želudac te da su kod njega mogući problemi s nesanicom.</p><p><strong>OBLIK DLANA</strong></p><p>Jako se oslanja na intuiciju i zanima ga mistika. Uspješan je, otvoren, dobar organizator i govornik.</p><p><strong>PUTOVANJA</strong></p><p>Sam je u životu došao do uspjeha. Vidi se da je imao i da će imati puno putovanja, pa i prekooceanskih.</p><p><strong>ZDRAVLJE</strong></p><p>Mora paziti na bubrege, ali i srce te želudac. Tijekom života mogući su i problemi s nesanicom.</p><p><strong>OBITELJ</strong></p><p>Jako je vezan uz obitelj, a s tragedijama se teško nosio. Kao mlađi je htio živjeti u inozemstvu.</p><h2>'Hrvatska bi mogla imati koristi'</h2><p>Numerologinja<strong> Olga Hadjić</strong> analizom brojeva iz Bidenova datuma rođenja, dana izbora i inauguracije iščitala je da u Bidenovu životu ključnu ulogu igraju žene. Sadašnja supruga <strong>Jill Biden</strong> mu je velika podrška, a isto može očekivati i od buduće potpredsjednice <strong>Kamale Harris</strong>.</p><p>Nije tajna da je Bidenova supruga godinama njegova pouzdana savjetnica, a neumorno je provodila i njegovu kampanju. Hadjić ističe kako će se novi američki predsjednik u svojemu mandatu fokusirati na narod, odnosno na ljude, jer ima razumijevanja za ugrožene te posebno ženska prava. Duševno je, ističe, izuzetno dobar čovjek i ima izražen osjećaj za pravdu.</p><p>Prve ozbiljnije promjene, navodi, mogu se očekivati dva mjeseca nakon što se useli u Bijelu kuću, a u važnim odlukama mogao bi reagirati ljudski i time dobiti dodatnu naklonost svojega naroda, ali i šire. Hadjić se osvrnula i na odnos s Hrvatskom koji bi, nastavlja, mogao biti vrlo zanimljiv, ali i produktivan. Za očekivati je da bi naša zemlja od njegova predsjedanja mogla imati i koristi. Hrvatski dužnosnici, posebno premijer <strong>Andrej Plenković</strong>, tu bi, kaže Hadjić, mogli odigrati značajnu ulogu. Plenkoviću i Bidenu je, napominje, otvorena mogućnost sastanka krajem iduće godine.</p><p>- Ako naš premijer bude dovoljno mudar da iskoristi priliku i mogućnost susreta s Bidenom u idućoj godini, koji je vrlo izgledan, konačno bi se mogli riješiti vizni problemi - kaže Hadjić.</p><p>Biden bi, ističe numerologinja, u drugoj godini mandata mogao imati zdravstvenih problema, što bi se moglo odraziti na daljnji tijek njegova mandata. Kad je riječ o gubitniku Trumpu, kaže, jasno je da njegov karakter ne može i neće lako prihvatiti poraz.</p>