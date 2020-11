Svjetski mediji o Bidenovoj pobjedi: "Kakvo olakšanje"

"Nova zora sviće Americi", Pospani Joe probudio Ameriku", "Vrijeme je da Amerika zacijeli" samo su neki od naslova koji su danas osvanuli u nekim od najvažnijih svjetskih tiskanih medija

<p>"Još strepimo za demokraciju", pišu u nedjelju svjetski tiskani mediji te pozdravljaju s olakšanjem pobjedu Joea Bidena i kude "nedostojanstven odlazak" Donalda Trumpa napominjući da teška zadaća čeka novog američkog predsjednika i potpredsjednicu Kamalu Harris.</p><p>"Nova zora sviće Americi", piše britanski dnevnik The Independent pa još ističe uspjeh Kamale Harris, prve žene koja preuzima dužnost potpredsjednice.</p><p>"Pospani Joe probudio Ameriku", naslov je kojim Sunday Times pozdravlja pobjedu demokrata poigravajući se izrazom kojim se Donald Trump u kampanji rugao svome protivniku nastojeći ga diskreditirati.</p><p>Sunday Telegraph citira u naslovu riječi samoga Bidena "Vrijeme je da Amerika zacijeli".</p><p>"Kakvo oslobođenje, kakvo olakšanje: prebrojani su glasovi i odbrojani dani Donalda Trumpa. Joe Biden naslijedio je težak teret kao nijedan od njegovih prethodnika: on mora ujediniti Ameriku", piše njemački dnevni list Süddeutsche Zeitung.</p><p>"Tijekom gotovo pet desetljeća javnog života, malo je ljudi vjerovalo da Biden može uspjeti. Njegova tri pokušaja da osvoji Bijelu kuću ocijenjena su, uglavnom, nevjerodostojnima", ističe australska javni kanal ABC.</p><p>"Ali zato se uvijek činilo da Biden vjeruje u sebe. I sada je novi predsjednik Sjedinjenih Država", zaključuje ABC.</p><p><strong>Teška zadaća</strong></p><p>Zadaća koja čeka demokrata čini se golemom", piše njemački tjednik Die Zeit (centar).</p><p>"Joe Biden morat će brzo odgovoriti na prijetnje gospodarstvu i na akutnu opasnost pandemije. Malo je vjerojatno da će sam uspjeti pomiriti zemlju. Kao i to da Donald Trump prihvati poraz. Još strepimo za demokraciju", upozorava Die Zeit. </p><p>Najveći švedski dnevnik Dagens Nyheter (liberalni) ocjenjuje da je Bidenova pobjeda "slatko-gorka" jer Biden "će morati zaliječiti Ameriku", a njegovo obećanje da će zemlju vratiti u normalnost čini se "nemogućom misijom".</p><p>Istina je da je demokratski kandidat uspio ponovno osvojiti birače saveznih država koji su prije glasali za Trumpa i pomogao stranci da ponovno osvoji jugozapadni dio SAD-a "što bi moglo izmijeniti izbornu geografiju Sjedinjenih Država u predvidivoj budućnosti", piše list.</p><p>Konzervativni list Svenska Dagbladet ističe i da su "izbori završeni, ali sukob ostaje".</p><p>"Polovina zemlje, barem oni koji su glasali, mogli bi se osjećati kao da nešto nije u redu nakon što su mjesecima slušali o izbornoj prevari: da je izborni sustav namješten i ne može mu se vjerovati; da nema smisla glasati; da američka demokracija ne valja; da je jedina osoba kojoj mogu vjerovati čovjek koji tvrdi da su mu ukrali izbore".</p><p>"Pred Bidenom je monumentalna zadaća vratit povjerenje na međunarodnoj sceni", piše Japan Times. </p><p>Ton dnevnih listova u Iranu, zemlji s kojom je Amerika desetljećima u neprijateljstvu, posve je drukčiji. Konzervativni mediji pišu da je ulazak novog stanara u Bijelu kuću samo 'lickanje fasade'. "Amerika je samo promijenila masku", piše list Khorasan pa nastavlja "razotkriveni neprijatelj je otišao, zamaskirani stiže", piše Resalat.</p><p>Listovi bliski reformističkim krugovima u Islamskoj Republici kakav je Aftab-e Yazd vide u Bidenovoj pobjedi "novo poglavlje za Ameriku".</p><p><strong>Stakleni strop razbijen je </strong></p><p>Brojni mediji posvetili su dosta pozornosti izuzetnom uspjehu Kamale Harris, za koju australski list Sydney Morning Herald piše da je "probila stakleni strop i razbila ga u tisuće komadića".</p><p>Svojim crnačkim identitetom ona je izabrana u godini u kojoj je u žiži javnosti dugogodišnja policijska brutalnost i sustavni rasizam.</p><p>"Kao prva žena izabrana na visoku dužnost u američkoj administraciji, ona nadahnjuje, pruža nadu ženama koje su bile teško pogođene porazom Hillary Clinton prije četiri godine", piše dnevnik. </p><p>Harris je "snažna žena, simbol obnove, Trumpu ulijeva strah", piše španjolski list desnog centra El Mundo.</p><p><strong>Trump "bez dostojanstva"</strong></p><p>Njemački tabloid Bild pozdravlja Bidenovu pobjedu, upozorava na "nedostojanstven odlazak" s vlasti Donalda Trumpa koji odbija priznati porez i obećava nastavak borbe. </p><p>Australski dnevnik Daily Telegraph, u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Murdocha, piše da on "jednostavno neće prihvatiti poniženje da ga porazi slabić kojega smatra nedostojnim da uopće uđe u izbornu trku".</p><p>"Mjesecima je pripremao teren za žalbe na izbornu prevaru i neće sada odustati od te strategije", ističe australski list. </p><p>Brazilski dnevnik Folha de Sao Paulo napominje da je Trumpov poraz "kazna za napade na civilizaciju" te upozorava da bi to trebala "biti pouka" brazilskom predsjedniku Jairu Bolsonaru koji slijedi Trumpa i njegov je obožavatelj. </p><p>Francuski dnevnik L'Est Républicain ocjenjuje da pukotine u američkom sustavu "odražavaju sve više i pukotine" što postoje u francuskom društvu.</p><p>"Pukotine u američkom društvu nalik su onima s kojima su se suočili u Francuskoj, u krizi Žutih prsluka", piše list i napominje ako "američki primjer može nečemu poučiti francusko društvo jest da ga treba nastojati ne oponašati".</p><p>U Velikoj Britaniji, regionalni list Ayrshire Daily News iz pokrajine u kojoj se nalaze brojni golf klubovi Donalda Trumpa, naslov o Trumpovom porazu sveo na je običnu informaciju "Vlasnik golf kluba u South Ayrshire izgubio izbore 2020".</p>