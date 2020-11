John McCain se Trumpu smije iz groba: Arizona mu nikad nije oprostila ruganje ratnom heroju

McCain je bio "najomiljeniji sin Arizone", ratni zarobljenik koji se nakon što je preživio mučenja na štakama vratio u domovinu, a Trump je rekao da on nije heroj, jer heroje nitko ne može uhvatiti

<p>Prvi put otkako je Bill Clinton 1996. godine pobijedio u Arizoni, koja je tradicionalno republikanska država, sve je izglednije da će Donald Trump imati jako velike muke osvojiti tu državu i zadržati je u crvenoj boji. Joe Biden je u prednosti, koja se doduše smanjuje, ali ako Trump izgubi Arizonu može zahvaliti samo sebi radi toga.</p><p>Naime, građani Arizone nikada Trumpu nisu zaboravili što je ismijavao i rugao se republikanskom senatoru, ratnom heroju i veteranu vijetnamskog rata Johnu McCainu, kojeg su često opisivali kao zadnjeg pravog američkog patriota i najomiljenijeg sina Arizone, koji se kako kažu, "sad iz groba smije Donaldu Trumpu". McCain je bio ratni zarobljenik koji je preživio zvjerska mučenja, a Trump se na skupovima ismijavao i govorio da McCain nije nikakav heroj, jer heroje nitko ne može uhvatiti.</p><p>Trump je napadao McCaina još od 2015. godine kada se prvi put natjecao za predsjedničkog kandidata Republikanske stranke, a mnogi analitičari su smatrali da ga Trump nije podnosio zbog reputacije koju je McCain imao, a o kojoj Trump može samo sanjati.</p><p>- Za McCaina je uvijek Amerika bila na prvom mjestu. Ne on, ne stranka, nego država. Mislim da bi bio jako sretan što Arizona okreće leđa Donaldu Trumpu - rekao je jedan njegov prijatelj.</p><p>Da bi Arizona mogla stati uz Bidena, ukazala je javna podrška McCainove udovice Cindy McCain koja je u rujnu na Twitteru objavila:</p><p>- Moj suprug je živio prema pravilu da je država na prvom mjestu. Mi smo republikanci, ali smo prije svega Amerikanci. Postoji samo jedan kandidat koji zastupa prave američke vrijednosti, a to je Joe Biden - napisala je.</p><p>McCain je, dok je bio živ (preminuo je od tumora na mozgu 2018.), često kritizirao Republikansku stranku zbog Trumpa, zamjerao je svojim stranačkim kolegama što su odabrali Trumpa, kojeg nikad nije smatrao političarem. Trump je znao da ga McCain ne voli i zato je često koristio priliku da mu se naruga.</p><p>Rugao mu se da ima male ruke, jedna njegova suradnica je izjavila da ga nisu zvali na jedan sastanak, jer će ionako brzo umrijeti i njegovo mišljenje više nije važno, a nakon što je preminuo, Trump je na jednom skupu rekao da "republikanci koji su ga kritizirali više nisu među nama, otišli su na zelene pašnjake, a možda i malo manje zelene pašnjake". To je bila izjava radi koje su se mnogi u Americi digli na noge i tada su Trumpovi savjetnici počeli s taktikom da pokušaju Trumpa nagovoriti da više ne spominje McCaina, jer su znali da idu izbori i da će Arizona biti jedna od presudnih država. </p><p>Nakon što je u rujnu Cindy McCain podržala Bidena, Trump nije mogao to prešutjeti i izgovorio je salvu uvreda na račun McCaina, od toga da je bio "Bidenova pudlica" to konačnog priznanja da su mu McCainovi oduvijek išli na živce i nije ih volio. To je bio trenutak kada su se Trumpovi savjetnici uhvatili za glavu i znali da će ga ta izjava koštati velikog broja glasova u Arizoni.</p><p>Koliko je sukob McCaina i Trumpa bio loš govori i podatak da je pred smrt McCain nazvao Baracka Obamu i zamolio ga održi govor na njegovom sprovodu, što je Obama prihvatio iste sekunde. Jedan od zadnjih McCainovih poteza kao senatora bila je podrška Obamacareu, unatoč protivljenjima republiknaca koji taj program nikako nisu htjeli podržati.</p><p>Trumpova obitelj nije bila pozvana na McCainov sprovod, a tek nakon što su savjetnici inzistirali, na Bijeloj kući je zastava spuštena na pola koplja. </p><p>Iako to nigdje nije javno rečeno jasan je McCainov prezir prema Trumpu i njegovoj administraciji. To je bilo jasno i u senatorovoj poruci koja je objavljena posthumno.</p><p>"Ne očajavajte oko naših trenutnih poteškoća i vjerujte zauvijek u obećanje velike Amerike. Amerikanci ne odustaju. Mi se ne predajemo. Mi se ne skrivamo od povijesti, već ju stvaramo", napisao je McCain prije smrti.</p><p>Mnogi Trumpovo mučenje u Arizoni opisuju kao poetsku pravdu, da se John McCain smije iz groba dok gleda kako se Trump znoji i moli Boga da osvoji Arizonu. Ako je izgubi, a to će ga onda koštati Bijele kuće, kažu analitičari, "bit će to McCainova osveta za sva poniženja".</p>