Johnson protiv Hunta: Brexit što prije, čak i bez sporazuma

Konzervativna stranka u ponedjeljak završava glasanje i u utorak će se znati hoće li britansku premijerku Theresu May naslijediti veliki favorit, kontroverzni Boris Johnson ili šef diplomacije Jeremy Hunt, a obojica žele privesti kraju proces razdruživanja s EU-om, čak i po cijenu Brexita bez sporazuma, no u ostalim pitanjima ne dijele mnogo stajališta.

Boris Johnson

Boris Johnson, 55-godišnji diplomat do sada je obnašao dužnost gradonačelnika Londona od 2008. do 2016. i ministra vanjskih poslova od 2016. do 2018. Prije ulaska u politiku bio je novinar, glavni urednik časopisa i kolumnist.

Politička stajališta:

Brexit: želi napustiti EU 31. listopada, sa ili bez sporazuma o 'razvodu', želi ponovo pregovarati o sporazumu o povlačenju iz europskog bloka, ne želi platiti 39 milijardi funti (prema britanskoj računici) prije nego zaključi novi sporazum o odnosima između Ujedinjene Kraljevine i EU-a.

Porezi: povećanje praga za plaćanje 40 posto poreza na prihod s 50.000 na 80.000 funti, smanjenje poreza za najniže prihode.

Potrošnja: više novca za zaposlene u javnom sektoru, zadržavanje pomoći za razvoj na razini od 0,7 posto britanskog BDP-a.

Imigracija: uvođenje sustava bodovanja, po uzoru na Australiju.

Okoliš: nulta emisija ugljičnog dioksida do 2050.

Infrastruktura: staviti ponovo na dnevni red projekt brze željezničke linije (HS2) između Londona, Birminghama i Manchestera, rezerviran prema izgradnji treće piste na londonskom aerodromu Heathrow, uvođenje brzog interneta u svim britanskim kućanstvima do 2025.

Obrana: ne bi podržao američku vojnu intervenciju na Iran.

Zdravstvo: dodatna izdavanja za socijalnu pomoć, više novca za javno zdravstvo.

Obrazovanje: povećanje proračunskog novca za djecu u osnovnoj i srednjoj školi.

Sigurnost: 20.000 policajaca više do 2022. godine.

Opći izbori: smatra "ludošću" da ih se organizira prije Brexita.

Kampanja za premijera: od 313 zastupnika uživa potporu njih 160.

Stil: bombastičan u izjavama, sklon izbjegavanju odgovora, rječnik je slikovit.

Voli spomenuti: pad kriminala dok je bio gradonačelnik Londona.

Omiljena fraza: ispuhati dva balona - Stranke Brexit i liberalnih demokrata.

Broj pratitelja na društvenim mrežama: Twitter 630.000; Facebook 557.000; Instagram 45.000.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt (52), bio je ministar kulture od 2010. do 1012., ministar zdravstva od 2012. do 2018., a sada je ministar vanjskih poslova.

Politička stajališta:

Brexit: želi nove pregovore o 'razvodu' od EU-a, oformiti novi tim pregovarača koji bi predstavljao sve pozicije Konzervativne stranke, želi objaviti novi plan razdruženja do kraja kolovoza, izaći bez sporazuma ako se novi učini nemogućim za ostvariti do 30. rujna, odgoditi Brexit ako novi sporazum bude na vidiku.

Porezi: smanjenje poreza na poduzeća s 19 na 12,5 posto, ukidanje poreza na 90 posto lokalnih poduzeća, dodjela šest milijardi funti sektorima ribarstva i poljoprivrede koji izvoze u Europu.

Potrošnja: izgradnja 1,5 milijuna stanova, besplatne pretplate na TV za starije od 75 godina.

Imigracija: prioritet za kvalificirane radnike, odustajanje od migracijske kvote od 100.000 osoba godišnje.

Okoliš: nulta emisija CO2 do 2050.

Infrastruktura: potpora projektu HS2, podržava proširenje zračne luke Heathrow.

Obrana: povećanje izdvajanja za obranu s 2 na 2,5 posto BDP-a.

Zdravstvo: povećanje izdvajanja za socijalnu pomoć.

Obrazovanje: ukidanje sveučilišnih školarina za poduzetnike koji stvaraju radna mjesta.

Sigurnost: povećanje broja policajaca.

Opći izbori: smatra da bi konzervativci bili "pregaženi" ako bi se izbori organizirali prije Brexita.

Kampanja za premijera: podrška 77 od 313 zastupnika.

Stil: diplomatski, blagog glasa, govori biranim riječima.

Omiljena fraza: biti ću prvi premijer koji je bio poduzetnik.

Broj pratitelja na društvenim mrežama: Twitter 194.000; Facebook 15.000; Instagram 6500.