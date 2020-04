Johnson proveo noć u bolnici, Trump kaže da moli za njega

Britanski premijer Boris Johnson prenoćio je u londonskoj bolnici zbog zaraze korona virusom, piše Daily mail.

Naime, Johnson se prije 10 dana testirao i test mu je bio pozitivan. Na Twitteru je još u petak otkrio kako i nakon sedam dana izolacije pati od visoke temperature, a smatra se da je groznica ostala sve do jučerašnjeg priznanja o odlasku u bolnicu.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0