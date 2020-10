Johnson: 'S EU nema napretka što se tiče sporazuma o trgovini'

Johnson je 7. rujna postavio 15. listopad kao krajnji rok za dogovor i rekao da ako do njega ne dođe obje strane trebaju "to prihvatiti i nastaviti dalje" svojim putem. Ipak, ima još nade

<p>Ujedinjeno Kraljevstvo "mora se pripremiti" za neuspjeh trgovinskih pregovora s Europskom unijom osim ako ona "temeljno ne promijeni" pristup, upozorio je u petak premijer <strong>Boris Johnson</strong>, no Bruxelles smatra da pregovori idu dalje i da je takva izjava neozbiljna".</p><p>Europski samit u četvrtak bio je novi dijalog gluhih jer 27 članica EU zahtijeva da London pristane na ustupke i spremna je za nastavak pregovora kako bi se postigao sporazum o slobodnoj trgovini iduće godine kada će se za Veliku Britaniju prestati primjenjivati europski propisi. </p><p>- Odustali su od sporazuma o slobodnoj razmjeni, čini se da nema nikakva napretka iz Bruxellesa pa im poručujemo: javite se ako odlučite iz temelja promijeniti pristup, a u protivnom razgovarat ćemo o praktičnim pojedinostima bez sporazuma - izjavio je Johnson za britansku televiziju. </p><p>Johnson je 7. rujna postavio 15. listopad kao krajnji rok za dogovor i rekao da ako do njega ne dođe obje strane trebaju "to prihvatiti i nastaviti dalje" svojim putem. </p><p>- Zaključio sam da moramo biti spremni 1. siječnja za režim sličan onome koji imamo s Australijom, na običnim načelima globalne slobodne trgovine - rekao je Johnson misleći na minimalne propise Svjetske trgovinske organizacije (WTO). </p><p>Europska unija spremna je za novi krug razgovora s Londonom idući tjedan i smatra da izjava britanskog premijera "nije ozbiljna", rekao je izvor iz Bruxellesa.</p><p>Johnson "nije rekao da ustaje od pregovaračkog stola. Dakle sve je to samo retorika. Nije rekao da prestaje pregovarati. Znači da će oni pregovarati", rekao je diplomat. </p><p>Dužnosnik iz Bruxellesa rekao je da se pregovarački ekipa za brexit "priprema za intenzivan tjedan u Londonu". "Sve u svemu sporazum s Australijom, sporazum s Kanadom... jednostavno, to je neozbiljno", dodao je.</p><p>Ujedinjeno Kraljevstvo izišlo je iz EU-a 31. siječnja, ali do 31. prosinca primjenjuje europska pravila, bez prava glasa.</p><p>Ako se do tada ne postigne dogovor o budućim odnosima, slijedi neuređeni razlaz koji će imati teže posljedice za gospodarstva dviju strana koja su već oslabljena zbog pandemije koronavirusa.</p><p>EU nudi Velikoj Britaniji pristup svome golemom tržištu bez carina i kvota, ali zauzvrat traži da se Velika Britanija drži europskih standarda jer ne želi nelojalnu konkurenciju koju bi predstavljala britanska poduzeća.</p><p>Također EU insistira na punoj provedbi sporazuma o razdruživanju koji je Velika Britanija prekršila izglasavanjem zakona koji mijenja dogovoreni protokol u vezi s granicom na irskom otoku.</p>