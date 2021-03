Komentirajući skok u broju novooboljelih u Hrvatskoj, virusni imunolog Stipan Jonjić za Dnevnik HTV-a rekao je kako je više razloga dovelo do rasta, ali kao najveći ističe dolazak novih varijanti virusa.

- Oni imaju drugačije osobine. Znamo da se britanski soj brže širi, a osim toga izaziva i teži oblik bolesti, pa i smrtnost kod starijih osoba i osoba sa komorbiditetom - rekao je Jonjić. Kaže i kako kako tako nešto možemo očekivati i kod drugih varijanti.

Dodaje da virus izbjegava imunološki nadzor te kako je sreća što znamo koje su mjere efikasne protiv svih varijanti



- To su mjere koje smo do sad imali i koje su bile efikasne. Ako se nastavi porast morat ćemo o tome opet razmišljati agresivnije, jer ako se to ne napravi bojim se da ćemo u narednim tjednima ući u žešću pandemiju.