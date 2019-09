Jorge Bucay: 'Hrvati, imate predivne ljude, hranu i zemlju’

Evo me u Zagrebu, zar mi je potrebno išta više? Ima mjesta u koja dolaziš opet, opet i opet, i u koja se vraćaš. Ja se u Zagreb vraćam, rekao je Jorge Bucay (69), pisac koji je došao u Hrvatsku kao gost sedmog Festivala svjetske književnosti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pola sata prije predavanja argentinskog pisca u Hrvatskom glazbenom zavodu, red za ulaz protezao se na dobar dio Gundulićeve ulice. Kad je ušao u dvoranu, dobio je ogroman aplauz i ovacije, činilo se kao gostovanje rock zvijezde.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na početku predavanja otkrio kako bi svi morali sebi postaviti tri pitanja koja bi morali dati zadovoljavajući odgovor, a to su: 'Tko sam', 'Gdje idem' i 'S kim idem'. To je potkrijepio pričama iz knjige koju je predstavio 'Priče koje su me naučile tko sam'. Počeo je s bajkom 'Ružno pače', jer mu je upravo tu bajku otac pričao svaki put prije spavanja. Bucay nije oduševljen samo Zagrebom, već cijelom Hrvatskom.

- Hrvati, morate biti sretni jer imate predivnu zemlju i ljude. Hrana vam je odlična, glazba također. I nisam jedini koji ima ovako dobro mišljenje o vašoj državi, pričao sam i s drugim piscima koji su mi rekli da ste gostoprimljivi i dragi, hvala vam zbog toga - priznao nam je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, on je rođen u Buenos Airesu, gdje je diplomirao medicinu te se specijalizirao za područje psihičkih bolesti. Kao psihijatar i psihoterapeut radio je u klinikama i ordinacijama, zatim je držao predavanja u knjižnicama, školama i kazalištima te je naposljetku stigao do radija i vlastitog programa na argentinskoj televiziji. Kasnije se posvetio svojoj drugoj aktivnosti, pisanju. Njegove knjige prevedene su na 24 jezika i postale su bestseleri u više od 30 zemalja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije njega, predavanje je imao Burhan Sönmez, (54), jedan od najnagrađivanijih i najviše prevođenih suvremenih turskih autora. Od njegovih romana posebno se ističe ‘Istanbul, Istanbul', u kojem četvorica zatvorenika govore o dva Istanbula, vidljivome i podzemnome. Festival svjetske književnosti traje do 14. rujna.

