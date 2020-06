Još 16 timova Hitne pomoći će započeti s radom već od petka

<p>Od petka počinje raditi dodatnih 16 ljetnih timova Hitne medicinske službe i jedan helikopterski koji će do 15. rujna brinuti o zdravstvenoj sigurnosti građana i turista na cestama, rekla je u srijedu ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu <strong>Maja Grba Bujević</strong>.</p><p>Ti su timovi, kazala je, važni, a o tome govore i brojke. Tijekom prošle turističke sezone samo dodatni timovi imali su 2.575 intervencija i zbrinuli 2.709 hitnih pacijenata. Od tog broja 160 intervencija otpada na Helikopterski tim koji je zbrinuo 160 hitnih pacijenata.</p><p>Peta je to godina helikopterskog medicinskog tima, ali samo jednog, rekla je Grba Bujević u Karlovcu podsjećajući kako je plan bio da na obali budu barem tri helikopterska tima.</p><p>- Na žalost stanje s pandemijom Covid-19 prouzrokovalo je mnoge zastoje pa tako i namjeru da se ove godine aktiviraju tri helikopterska tima hitne medicine na obali i još nekoliko njih drugdje u Hrvatskoj, no vjerujem da će se taj plan realizirati za narednu sezonu, jer ja ću ga snažno zagovarati - rekla je Grba Bujević.</p><p>Uz redovite timove hitne medicinske službe dodatnih 16 i jedan helikopterski tim bit će smješteni na frekventnim lokacijama. U njima će raditi djelatnici županijskih zavoda za hitnu medicinu, dok helikopterski medicinski tim osigurava Ministarstvo zdravstva.</p><p>Termin nakon 15. rujna može se i produljiti, što će ovisiti o turističkoj sezoni i epidemiološkoj situaciji, zaključila je Grba Bujević.</p>