Još danas i sutra bit će kiše, ali od srijede nas čeka i 20 °C

Prema prognozi Državnog meterološkog zavoda Hrvatsku na početku tjedna očekuje djelomice sunčano vrijeme uz postupan porast naoblake, najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima, a prema večeri i drugdje.

Vjetar će biti uglavnom slab. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, koja će navečer podno Velebita ponovno jačati, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Meterolozi su posebno upozorili na mraz koji bi kroz tjedan mogao biti česta pojava, a moguć je i blizu mora.

HAK upozorava kako su kolnici mjestimično vlažni i skliski u Slavoniji, a na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja.

Foto: DHMZ

Zoran Vakula i Tanja Renko su u prognozi za HRT rekli da će i ovaj tjedan biti iznadprosječno topao za ovo doba godine, ali sasvim suho vrijeme očekuje se tek sredinom tjedna.

- Ponedjeljak će proteći uz pretežno ili barem djelomice sunčano vrijeme. Od utorka postupno toplije pa će do petka najviša temperatura u kopnenom području nerijetko porasti i do oko 20 °C. Iako će u utorak uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme pasti i poneka kap kiše, do petka će u većini krajeva prevladavati suho vrijeme, a sredina tjedna obilovat će suncem. Petak vrlo vjerojatno donosi promjenu s kojom će osim mjestimične kiše stići i nešto hladniji zrak.

Tema: Hrvatska