Ovo je popis svih novih mjera

Broj dnevno zaraženih premašio je 4000 i zbog toga ćemo predstaviti novi paket mjera, najavio je Andrej Plenković na sjednici Vlade...

<p>Novi paket mjera ide u cilju zaštite zdravlja građana u našoj borbi protiv korona virusa, rekao je premijer Plenković na sjednici Vlade. Najavio je kako će mjere na snazi biti od subote sve do 21. prosinca.</p><h2><strong>Ovo je popis novih mjera:</strong></h2><p>Zabranjuju se svi javni događaji i okupljanja s više od 20 osoba na jednom mjestu, na privatnim može biti najviše 10, obvezno je nošenje maski i na otvorenom kad nije moguće držati distancu od 1,5 m, javna događanja te okupljanja svih vrsta mogu trajati do 22 sata.</p><p>Obustavljaju se svadbe, na pogrebima može biti do 25 osoba, a nema izražavanja sućuti bliskim kontaktom, rekao je Plenković. Što se tiče javnog prijevoza, on se ograničava na 40% popunjenosti kapaciteta. Prijevoznici moraju istaknuti najveći broj putnika.<br/> <br/> Što se tiče trgovina i trgovačkih centara mora se istaknuti broj osoba koje mogu unutra boraviti, a potrebna je pojačana higijena i provjetravanje. Ograničenje za trgovine i pekarnice je do 22 sata, zabranjena je prodaja alkohola od 22 do 06 sati.<br/> <br/> Obustavlja se rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje.<br/> <br/> Obustavlja se održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi.</p><p>Obustavlja se rad ugostiteljskih objekata, restorana i kafića, osim hotela i kampova koji smiju usluživati goste koji kod njih koriste uslugu smještaja.</p><p>Ugostiteljskim objektima iz skupine restorani, catering, kavane, pivnice , bifei, krčme konobe, barovi dopuštena je priprema i dostava hrane u radno vrijeme kao da covida-19 nema.<br/> <br/> Obustavljaju se sportska natjecanja i treninzi osim za sportašice i sportaše prve druge i treće kategorije. Natjecanja i treninzi su bez gledatelja.</p><p>Obustavlja se rad teretana, fitness sportskih i rekreacijskih centara.</p><p>Obustavlja se održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, uključujući i zborove također i crkvene. Obustavljaju se izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela (opere i mjuzikli).<br/> <br/> Obustavlja se održavanje dječjih i drugih igraonica, te organiziranih plesnih škola, zabrana konzumacije hrane i pića u kinu. U kino i kazalište može limitirani broj osoba.<br/> <br/> Škole stranih jezika mogu ići samo online.<br/> <br/> Autoškole teoretski dio online, a vožnja uz epidemiološke mjere.<br/> <br/> Za misna slavlja je preporuka da kad je to moguće da se prenose putem televizije i radija i na drugi način koji će omogućiti vjernicima da budu na misnom slavlju bez dolaska u vjerske objekte. Za misna slavlja vrijedi jednako ograničenje od 25 vjernika koji mogu biti na misi.</p><p>Više pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/news/mjere-od-subote-plenkovic-i-stozer-otkrivaju-sto-nas-ceka-730481" target="_blank">OVDJE.</a></p>