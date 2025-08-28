Stiže velika promjena vremena!

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i iznimno toplo vrijeme, uz ljetne vrućine koje će mnoge natjerati u potragu za hladom. Temperature zraka diljem zemlje penjat će se većinom između 28 i 33 °C, a ponegdje će dosegnuti čak i više vrijednosti.

Na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u sjevernim i gorskim krajevima gdje može biti i pojačane naoblake. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 32 °C. Vjetar će biti većinom umjeren jugozapadni, dok će u gorju povremeno puhati i s jakim udarima.

Na Jadranu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, ali će jugo jačati tijekom dana na umjereno i jako, a poslijepodne su ponegdje mogući i olujni udari vjetra. Posebno u Istri su lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, osobito prema kraju dana, kada bi vrijeme moglo biti nestabilnije.

Iako će većinu dana obilježiti sunce i visoke temperature, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj povremeno se očekuje povećana naoblaka. Lokalno u Istri može pasti malo kiše, a navečer su mogući izraženiji pljuskovi.

Za riječku i splitsku regiju izdan je žuti alarm zbog mjestimice jakog juga i izraženijih pljuskova.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ.

Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, osobito osjetljivim skupinama stanovništva, te pripaziti na moguće olujne udare vjetra, osobito na Jadranu.

Kakvo nas vrijeme očekuje u petak?

Već sutra stiže postupno naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Kiše i pljuskova najprije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u Dalmaciji i u središnjim predjelima, a zatim i na istoku. Uglavnom na Jadranu moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

U Gorskoj Hrvatskoj će puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima naglo će zapuhati jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jako jugo.

Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C.