Još dvoje suradnika bivšeg suca Kovačića priznalo da su za njega prali novac iz tvrtki u stečaju

"Pale" su još dvije nagodbe s Uskokom u slučaju bivšeg suca trgovačkog suda u Zagrebu Mihaela Kovačića, koji je, uz još 12 ljudi, optužen da je izvlačio novac iz stečajne mase tvrtki čije je stečajeve vodio. Čini se kako je izvlačenje novca pretvorio u pravi obiteljski biznis jer su među optuženicima i njegova supruga, sin, brat, šogor...

Već se ranije nagodilo dvoje optuženika, među kojima su sučev sin Patrik Kovačić, i Andrija Mažić, suprug Aleksandre Mažić, dugogodišnje suradnice suca Kovačića. Obojici su zatvorske kazne zamijenjene radom za opće dobro.

Na optužnom vijeću na Županijskom sudu u Zagrebu u srijedu krivnju je priznalo još dvoje okrivljenika. Riječ je o Vlasti Jagarčec Gajda, direktorici nekoliko trgovačkih društava na čije račune su sjedale isplate iz imovine stečajnih dužnika. Takva plaćanja prikazivali su kao plaćanja vjerovnicima stečajnih dužnika ili vjerovnicima stečajnih masa. Sredstvima koja su na opisani način sjela na račun društva Seget najam plovila, čija je direktorica bila Jagarčec Gajda, tijekom 2019. kupljena je nekretnina, stan u zagrebačkom Vrbiku površine 50-ak kvadrata. Tvrtka ga je zatim darovala Udruzi Piko, koju su 31. srpnja 2019., upravo radi primitka takvog darovanja nekretnine osnovali Patrik Kovačić, sin Mihaela Kovačića i Jagarčec Gajda.

Uskok ju je teretio za pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti te pranje novca, jer je imovinsku korist ostvarenu kaznenim dijelom uložila, preuzela i pretvorila, u cilju prikrivanja i lažnog prikazivanja njezina nezakonitog podrijetla.

Osuđena je na godinu dana zatvora, što je preinačeno na uvjetnu kaznu uz rok kušnje od tri godine, a mora platiti i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 11.652,90 eura. Mora podmiriti i troškove postupka u iznosu 1500 eura paušala.

Osim Jagarčec Gajde nagodio se i Ivan Prpić, nećak Kovačićeve supruge, kojemu je kazna od jedanaest mjeseci zatvora preinačena u rad za opće dobro pa će umjesto jednog dana zatvora raditi za opće dobro dva sata. I on mora platiti novčanu kaznu u iznosu od 6.275,80 eura, a oduzet će mu i 29.154,29 eura za koje smatraju da je imovinska korist pribavljena kaznenim djelom.

Prpića je optužnica teretila da je jedan od onih na čije su bankovne račune sjedale neosnovane isplate na teret stečajnih dužnika, a sve radi disperzije tih isplata na veći broj računa kako bi, navodi Uskok, osigurali kontinuitet uzimanja novca i umanjili mogućnosti da takva nedopuštena djelatnost bude uočena.

Također, iako je znao za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih kaznenim djelima, on i još šestero optuženika, kako bi im zametnuli trag i neistinito prikazali da proizlaze iz zakonitog izvora, osnovali su tvrtke na čije je račune izvučeni novac sjedao.

Podsjetimo, Mihaela Kovačića terete da je od srpnja 2008. do veljače 2021. kao predsjednik i sudac Trgovačkog suda u Sisku, a potom sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, uz pomoć dvoje stečajnih upravitelja i još devet ljudi, među kojima su njegov sin, snaha, suradnici i prijatelji, izvlačio novac iz stečajnih masa poduzeća.

Uskok je okrivljenike teretio da su takvim postupanjem ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 3.094.337 eura, dok su stečajni dužnici oštećeni za najmanje 3.540.848 eura. Kovačiću je isplaćeno najmanje 573.156 eura, dok je u korist preostalih okrivljenika i s njima povezanih pravnih i fizičkih osoba isplaćeno ukupno najmanje 2.521.180,84 eura.

Od tog iznosa je 1.413.251,54 eura isplaćeno u korist sedam društava koja su osnovana, preuzeta ili korištena kako bi se isplatama preko njihovih računa prikrilo nezakonito porijeklo novčanih sredstava nezakonito isplaćenih na teret imovine stečajnih dužnika.

Izvučenim novcem kupovale su se nekretnine, automobili i vrijednosni papiri, a kroz razna ulaganja čak je i uvećano nezakonito stečeno bogatstvo, tvrdio je Uskok.

Među tvrtkama čije je stečajeve vodio su Željezara Sisak, Pamučna predionica Glina, Generalturist, Tempo...

Sudac Mihael Kovačić u istrazi je priznao krivnju i da je nalagao transakcije za koje ga se tereti. Pojasnio je da je kao stečajni sudac uvidio da postoje viškovi novca u stečajnim postupcima za koje nitko neće pitati i odlučio to iskoristiti. Rekao je i da je prekvalificirani stručnjak da ne bi bio svjestan da je to što radi nezakonito, pisao je Večernji list.

Aleksandra Mažić bila je njegova dugogodišnja sudska suradnica, a otac i kći Branko i Iva Petanjek bili su stečajni upravitelji u postupcima koje je sudac Kovačić vodio. Još su optuženi Kovačićeva supruga Ivanka Kovačić, brat Jurica Kovačić i šogor Krunoslav Haramustek. U drugoj skupini optuženika povezanih s Aleksandrom Mažić su njezina majka Branka Rajković i brat Nenad Rajković.